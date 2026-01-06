Khởi công dự án Famia Việt Trì - nhà ở xã hội chất lượng cao cho người dân đất Tổ

Famia Việt Trì hiện thực hoá giấc mơ an cư của người dân đất Tổ

Ngày 30/12/2025, tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ khởi công Khu nhà ở xã hội Famia Việt Trì với gần 500 căn hộ chất lượng cao.

Sau sáp nhập 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Việt Trì trở thành trung tâm đô thị lớn, đầu mối chính trị - kinh tế - văn hoá của một khu vực có dân số hơn 4 triệu người. Cùng với hàng nghìn cán bộ, viên chức về làm việc, Việt Trì cũng đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ và sự chuyển dịch dân số từ các khu vực lân cận. Điều này đặt ra những nhu cầu cấp bách về nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội với chi phí hợp lý.

Là dự án thứ 3 mang thương hiệu Famia - chuỗi nhà ở xã hội chất lượng cao tại nhiều tỉnh thành, Famia Việt Trì chính thức ra mắt, tiếp tục theo đuổi triết lý phát triển nhân văn, lấy con người làm trung tâm, mang đến những tổ ấm an cư vượt lên tiêu chuẩn của nhà ở xã hội thông thường.

Nghi thức khởi công khu nhà ở xã hội Famia Việt Trì.

Famia Việt Trì có vị trí kết nối thuận lợi tại phường Thanh Miếu, gần kề Trường THPT Chuyên Hùng Vương, đến các cơ quan hành chính của tỉnh, siêu thị Go Việt Trì, sân vận động tỉnh, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, hồ và công viên Văn Lang... trong bán kính 2km.

Dự án được quy hoạch trên 2 ô đất với diện tích 1,06 ha, gồm 02 tòa chung cư cao 15 tầng và 1 tòa nhà để xe cao 3 tầng; mật độ xây dựng gộp của cả dự án chỉ khoảng 32% với tổng số lượng 491 căn hộ, dự kiến khoảng gần 2.000 cư dân.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống chỗ đỗ xe được bố trí vượt trội: gấp 2,8 lần tiêu chuẩn nhà ở xã hội và 1,7 lần tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Hạ tầng này không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn được tính toán cho sự gia tăng đời sống vật chất trong tương lai, đảm bảo chỗ đỗ (bao gồm ô tô) cho toàn bộ cư dân, thể hiện tư duy quy hoạch dài hạn.

Sự kiện có sự tham gia của các cấp chính quyền, chủ đầu tư và các đối tác.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chăm chút cho từng chi tiết thiết kế để mang đến một sản phẩm tối đa về công năng và tính thẩm mỹ cao. Kiến trúc các tòa nhà mang phong cách hiện đại, tối ưu về công năng sử dụng, các vật tư, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, đề cao tính thẩm mỹ và mang giá trị sử dụng lâu dài. Hệ thống cảnh quan, tiện ích sân vườn nội bộ được đầu tư bài bản đem lại môi trường sống trong lành, trọn vẹn cho cư dân.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc của toàn khu vực, là mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu với diện tích đỗ xe đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân và vượt tiêu chuẩn nhà ở thương mại.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chốn an cư, Famia Việt Trì hướng tới hình thành một cộng đồng sống văn minh, ổn định và bền vững trong nhịp sống năng động của thành phố đất Tổ. Với sự đồng hành của các cấp chính quyền và cam kết mạnh mẽ từ Chủ đầu tư, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nỗ lực hoàn thành và bàn giao vào năm 2026, sẵn sàng trao gửi những tổ ấm trọn vẹn tại Việt Trì.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Famia Việt Trì.

Lễ khởi công dự án đánh dấu một cột mốc mới đối với chuỗi nhà ở xã hội Famia nói riêng và đối với thị trường nhà ở tại tỉnh Phú Thọ nói chung. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các sở, ban, ngành, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy an sinh xã hội, đồng thời định hình hướng phát triển đô thị bền vững tại vùng Đất Tổ.

