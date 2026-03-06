Bí Quyết Nấu Cơm Gạo ST25 Dẻo Thơm Như Nhà Hàng 5 Sao

Gạo ST25 - loại gạo được vinh danh là “Gạo ngon nhất thế giới” - sở hữu những đặc tính hương vị thượng hạng mà ít loại gạo nào sánh kịp. Tuy nhiên, rất nhiều bà nội trợ dù mua đúng gạo chuẩn nhưng cơm nấu ra vẫn bị nhão, bết dính hoặc mất đi mùi thơm lá dứa đặc trưng.

Lý do không nằm ở chất lượng gạo, mà nằm ở thói quen nấu nướng cũ. Dưới đây là quy trình nấu gạo ST25 chuẩn vị nhà hàng, giúp hạt cơm bóng mượt, ráo nước và giữ trọn dưỡng chất.

Lưu ý gì khi nấu cơm bằng Gạo ST25?

Để có một nồi cơm hoàn hảo, bước đầu tiên là bạn cần chọn đúng nguyên liệu chuẩn thông qua việc nắm rõ cách phân biệt gạo ST25 thật và gạo đấu trộn.

Khác hoàn toàn với các loại gạo nở hay gạo lài thông thường, gạo ST25 chính hãng có đặc tính hút nước rất ít. Cấu trúc hạt gạo thuần có hàm lượng Amylose thấp và Amylopectin cao, giúp hạt gạo mềm dẻo tự nhiên.

Nếu bạn áp dụng công thức nấu gạo thường cho gạo ST25, bát cơm đắt tiền sẽ rất dễ nhão. Để hạt cơm đạt độ dai giòn, nguyên hạt như tại các nhà hàng 5 sao, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt về tỷ lệ nước và cách vo gạo.

Quy trình nấu cơm bằng gạo ST25 bằng nồi cơm điện

Đây là phương pháp phổ biến nhất, nhưng 90% độ ngon của cơm được quyết định bởi bước đong nước dưới đây.

Bước 1: Vo gạo nhẹ tay

Sai lầm lớn nhất của người dùng là vo gạo quá kỹ cho đến khi nước trong vắt. Với gạo ST25, lớp cám lụa mỏng bên ngoài chứa nhiều vitamin và các hợp chất tạo mùi thơm tự nhiên.

Thao tác: Chỉ vo nhẹ nhàng qua 1-2 lần nước để sạch bụi bẩn.

Lưu ý: Tuyệt đối không chà xát mạnh tay làm mất lớp dầu gạo tự nhiên, khiến cơm khi chín mất đi vị ngọt béo và hương thơm. Đặc biệt, không ngâm gạo trước khi nấu vì hạt gạo ST25 vốn mềm, ngâm sẽ làm hạt bị bở nát.

Bước 2: Tỷ lệ đong nước 1:1

Tỷ lệ chuẩn: 1 chén gạo : 1 chén nước (Tỷ lệ 1:1).

Tùy chỉnh: Nếu bạn thích ăn cơm khô ráo, săn hạt kiểu nhà hàng cao cấp, có thể giảm lượng nước xuống còn 1 gạo : 0.9 nước.

Mẹo nhỏ: Để hạt cơm bóng đẹp, hạn chế dính nồi và dậy mùi, hãy thêm 1 muỗng cà phê dầu ô liu hoặc dầu ăn vào nước trước khi bật nút nấu.

Bước 3: Kỹ thuật “Ủ hơi”

Đa số mọi người thường mở nắp và xới cơm ngay khi nồi bật sang nút chín. Điều này khiến hơi nước bốc lên đột ngột, làm cơm lớp trên khô, lớp dưới ướt.

Cách làm đúng: Khi nồi chuyển sang chế độ Giữ Ấm (Warm), hãy để yên và không mở nắp trong 10-15 phút.

Quá trình này giúp nhiệt lượng dàn đều, hạt cơm chín nục từ bên trong bằng hơi nóng (chín hơi), giúp bề mặt ráo nước nhưng bên trong vẫn mềm dẻo. Sau đó, bạn mới mở nắp và xới tơi cơm.

Cách nấu cơm từ gạo ST25 bằng bếp lửa

Khi mất điện hoặc muốn thưởng thức hương vị cơm nấu nồi gang truyền thống có lớp cháy nhẹ, bạn cần thay đổi tỷ lệ nước do lượng bốc hơi trên bếp lửa cao hơn nồi điện kín.

Tỷ lệ nước: Tăng nhẹ lên mức 1 gạo : 1.1 hoặc 1.2 nước.

Canh nhiệt: Đun lửa vừa cho đến khi nước sôi bùng. Khi nước cạn xăm xắp mặt gạo, phải hạ lửa xuống mức nhỏ nhất (liu riu).

Ủ cơm: Đậy nắp thật kín (có thể đè vật nặng lên nắp) và đun liu riu khoảng 15 phút cho hạt cơm trong và ráo nước. Tắt bếp và ủ thêm 10 phút để cơm chín hoàn toàn.

3 lỗi thường gặp khi nấu cơm bằng gạo ST25

Đong sai tỷ lệ nước: Nhiều người giữ thói quen nấu gạo thường (tỷ lệ 1:1.2 - 1:1.5) khiến gạo ST25 hút nước quá mức và bị nhão.

Vo gạo quá kỹ: Việc vo 3-4 lần hoặc chà mạnh làm mất lớp dầu gạo chứa hợp chất 2-AP (thành phần tạo mùi thơm), khiến cơm giảm độ thơm và vị ngọt.

Không ủ cơm: Mở nắp và xới cơm ngay khi chín khiến hơi nóng chưa phân tán đều, dẫn đến phần trên khô, phần dưới ướt và hạt cơm bị bế

Để nấu gạo ST25 ngon, người dùng chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc: sử dụng ít nước hơn gạo thường (tỷ lệ 1:1) và ủ cơm 10 phút sau khi chín. Loại gạo này có ưu điểm là khi để nguội vẫn giữ được độ dẻo mềm, không bị khô cứng.

Nếu bạn muốn trải nghiệm đúng vị ngon thượng hạng này, hãy để Mê Gạo - Đơn vị cung cấp gạo ST25 thuần 100% đồng hành cùng những bữa cơm gia đình của bạn.