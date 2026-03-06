Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thông báo

{title}
{publish}
{head}
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thôn, hiện nay Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Thọ còn tạm giữ 133 phương tiện đã quá thời hạn nhưng người vi phạm không đến chấp hành quyết định xử phạt.
Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Ai là người vi phạm hoặc chủ phương tiện trong các trường hợp kể trên đến cơ quan để giải quyết theo quy định của pháp luật. (Bảng thống kê các phương tiện đã được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và đăng trên Báo Phú Thọ).
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, người vi phạm hoặc chủ phương tiện không đến làm việc, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ 5.358 xe...