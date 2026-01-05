Bảng xếp hạng 6 địa chỉ thu mua phế liệu giá cao

Trong bối cảnh đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, việc xử lý phế liệu công nghiệp đúng quy định không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Dưới đây là 6 đơn vị thu mua phế liệu được đánh giá cao về năng lực pháp lý và sự chuyên nghiệp trên thị trường.

1. Công ty Phế Liệu VN

Ghi dấu ấn trên thị trường là đơn vị thu mua phế liệu uy tín, Phế liệu VN hiện đang hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thu hồi các loại phế liệu kim loại như sắt, đồng, nhôm, inox và phế liệu phi kim. Với định hướng phục vụ các nhà máy, khu công nghiệp và dự án xây dựng trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh cũng như trên phạm vi toàn quốc, doanh nghiệp tập trung xử lý các nguồn phế liệu quy mô lớn phát sinh từ quá trình cải tạo mặt bằng, di dời xưởng sản xuất hoặc thanh lý tài sản.

Thế mạnh của Phế liệu VN nằm ở cơ chế vận hành linh hoạt, trong đó bảng giá phế liệu luôn được xây dựng khoa học, bám sát diễn biến thị trường và tính toán chi tiết dựa trên chủng loại, khối lượng thực tế. Đặc biệt, quy trình thu gom tại đây được chuẩn hóa nghiêm ngặt, kết hợp đồng bộ giữa hệ thống kho bãi hiện đại, phương tiện vận tải chuyên dụng và thủ tục pháp lý minh bạch. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cho đối tác mà còn góp phần khơi thông nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy xu hướng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp

Tên: CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU VN

Giấy phép kinh doanh/MST: 0319144951

Địa chỉ thuế: 46/27 Đường số 18, khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0966.757.168

Zalo: https://zalo.me/0966757168

Website: https://phelieuvn.com

2. Công ty Phế Liệu Nam Anh

Phế liệu Nam Anh hiện là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp và dự án xây dựng tại nhiều địa phương. Đơn vị chuyên đảm nhận thu gom, thanh lý các loại vật tư, thiết bị cũ và hàng tồn kho, góp phần quan trọng vào việc giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa nguồn lực cho sản xuất.

Với danh mục thu mua đa dạng từ sắt, đồng, nhôm, inox đến hệ thống máy móc thanh lý, Phế liệu Nam Anh cam kết quy trình làm việc khoa học, minh bạch. Mọi hoạt động thu gom đều được đơn vị triển khai linh hoạt dựa trên thỏa thuận và điều kiện thực tế của khách hàng, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và tiến độ thi công của doanh nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp

Trụ sở chính: 134 Quốc lộ 22, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM

Hotline: 0966 660 779

Website: https://phelieumanhnhat.com

3. Tổng Đại Lý Phế Liệu Phúc Bảo Anh

Vận hành theo mô hình tổng đại lý chuyên nghiệp, Phúc Bảo Anh khẳng định vị thế trong việc thu mua và điều phối các lô phế liệu quy mô lớn. Doanh nghiệp là giải pháp trọng điểm cho các công trình, nhà xưởng cần giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Với khả năng huy động nhân lực và phương tiện mạnh mẽ, đơn vị đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý phế liệu tập trung trong thời gian ngắn, đảm bảo tiến độ thi công cho đối tác.

Thông tin doanh nghiệp

Tên: CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU PHÚC BẢO ANH

Giấy phép kinh doanh / MST: 0316327273

Địa chỉ: 46/27 KP2 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0937763239

Website: https://www.tongdailyphelieu.com

4. Phế Liệu Việt Đức

Là đơn vị có phạm vi hoạt động rộng khắp từ Hà Nội đến TP.HCM, Phế liệu Việt Đức đáp ứng linh hoạt nhu cầu xử lý phế liệu phát sinh từ hoạt động sản xuất và xây dựng. Danh mục thu mua của đơn vị tập trung vào các loại kim loại chủ lực như sắt, thép, nhôm, đồng, inox và máy móc thanh lý. Sự chuẩn mực trong quy trình và mạng lưới hoạt động đa địa phương là yếu tố cốt lõi giúp Việt Đức trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn.

Thông tin doanh nghiệp

Tên: CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU VIỆT ĐỨC

Giấy phép kinh doanh/MST: 0314235066

Địa chỉ: 105/1 đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM

Website: https://phelieuvietduc.com

5. Phế Liệu Quang Đạt

Hoạt động chủ lực tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận, Phế liệu Quang Đạt chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu theo từng lô cho các nhà máy và khu công nghiệp. Doanh nghiệp chú trọng tính thực tế trong việc triển khai thu gom gắn liền với hoạt động thanh lý vật tư, đảm bảo quy trình bốc dỡ nhanh gọn và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khách hàng.

Thông tin doanh nghiệp

Tên: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẾ LIỆU QUANG ĐẠT

Giấy phép kinh doanh/MST: 0313551100

Địa chỉ: 225 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TPHCM

Website: https://phelieuquangdat.com

6. Công ty Phế Liệu Phúc Bảo Anh

Với bề dày kinh nghiệm tại thị trường phía Nam, Phế liệu Phúc Bảo Anh ghi dấu ấn bởi quy trình tổ chức lực lượng bốc dỡ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xử lý mặt bằng trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn tất thu gom, đơn vị đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh hiện trường, mang lại sự hài lòng cho đối tác. Cơ chế thanh toán linh hoạt và cập nhật sát biến động thị trường giúp đơn vị duy trì sức cạnh tranh bền vững.

Thông tin doanh nghiệp

Tên: CÔNG TY PHẾ LIỆU PHÚC BẢO ANH

Địa chỉ: 19/1 Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, TP.HCM

Hotline: 0928.178.386

Website: https://phelieugiacao.com

Danh sách trên cung cấp cái nhìn tổng quan về một số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu kim loại hiện nay. Tùy theo nhu cầu xử lý, quy mô phế liệu và yêu cầu pháp lý, doanh nghiệp và chủ đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn đơn vị phù hợp.