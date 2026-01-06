Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung: Cung cấp hàng OCOP chất lượng cao

Trong xu thế tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung đang khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong cung cấp các sản phẩm OCOP và nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Trung tâm thuộc HTX sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, hoạt động theo chuỗi khép kín từ chăn nuôi, chế biến đến phân phối sản phẩm. Với phương châm lấy chất lượng làm nền tảng, các sản phẩm được đưa vào hệ thống đều bảo đảm tiêu chí an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương đến thị trường rộng lớn hơn.

Lãnh đạo HTX Sáng Nhung ký kết tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị cung cấp hàng nông sản OCOP Phú Thọ.

Chăn nuôi gà thảo dược - điểm nhấn khác biệt

Một trong những sản phẩm chủ lực đang được thị trường đón nhận tích cực là thịt gà và trứng gà nuôi an toàn sinh học phối trộn thảo dược. Trang trại nuôi gà thả đồi của HTX được bố trí riêng biệt trên diện tích hơn 3 ha đất vườn đồi. Khu vực chuồng trại sử dụng đệm lót sinh học, bảo đảm môi trường sống an toàn, hạn chế dịch bệnh cho đàn gà.

Chuẩn bị nguồn cung phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ năm 2026, HTX đã vào đàn từ tháng 4-2025. Đến nay, trang trại duy trì khoảng 3.000 con gà, trọng lượng đạt từ 2,2–2,8 kg/con. Thức ăn cho gà chủ yếu là khô đậu tương phối trộn với các loại thảo dược như húng quế, sả, gừng, tía tô, cỏ mần trầu... hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc HTX sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch, HTX đã lựa chọn hướng chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng thức ăn thảo dược để tạo ra sản phẩm khác biệt. Cùng với thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn nuôi phối trộn thảo dược, thì HTX đã phát triển thịt gà, trứng gà nuôi thảo dược để cung cấp sản phẩm thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng. Gà nuôi cám thảo dược có độ thơm, chắc, ngọt tự nhiên, ít mỡ, rõ rệt hơn so với gà nuôi theo phương thức thông thường.

Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, việc chăn nuôi gà bằng thảo dược còn giúp HTX kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh, giảm hao hụt trong chăn nuôi. Gà sinh trưởng khỏe mạnh, tăng trọng đều, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Gà nuôi thảo dược tại HTX sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung.

Để bảo đảm chất lượng đầu ra, gà giống được HTX chọn lọc, nuôi thử nghiệm qua nhiều lứa trước khi đưa vào chăn nuôi quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Ngọc Sáng, giống gà phải đáp ứng ba tiêu chí: thịt ngon, phù hợp với hình thức nuôi chăn thả và có sức đề kháng tốt, phù hợp với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc thú y. Gà được nuôi trong thời gian dài, trung bình khoảng 8 tháng mới đạt độ chắc thịt. Đối với gà thương phẩm, HTX chỉ xuất bán sau khi gà mái đã đẻ trứng, khi chất lượng thịt đạt độ đậm vị và săn chắc cao nhất.

Địa chỉ cung cấp những sản phẩm OCOP chất lượng cao

Mới đây, ngày 02-01-2026, Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung chính thức khai trương cơ sở thứ 5 tại số 29 đường Nguyễn Du, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Đây là bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối nông sản an toàn, góp phần đưa các sản phẩm OCOP chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cơ sở mới của Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung là điểm bán quy mô lớn, hiện đang cung cấp trên 8 nghìn mã sản phẩm OCOP và nông sản chất lượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng. Các mặt hàng được bày bán phong phú, từ nông sản tươi, nông sản khô, thực phẩm chế biến đến các đặc sản vùng miền tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trong cả nước.

Các khách hàng tham quan Trung Tâm nông sản xanh Sáng Nhung tại số 29 Nguyễn Du, Phường Nông Trang- Phú Thọ.

Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung do Hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn Sáng Nhung quản lý, vận hành. Với định hướng phát triển bền vững, trung tâm tập trung xây dựng hệ thống phân phối nông sản an toàn, minh bạch, lấy chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng làm tiêu chí hàng đầu. Việc liên tục mở rộng mạng lưới cơ sở cho thấy nỗ lực của hợp tác xã trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

Điểm nổi bật của Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung là quy trình lựa chọn và kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ. Các sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối đều ưu tiên những mặt hàng đã được chứng nhận OCOP, VietGAP, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều sản phẩm được ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về nơi sản xuất, quy trình chế biến và đơn vị cung ứng, qua đó tạo dựng niềm tin đối với nông sản trong nước.

Theo đại diện Hợp tác xã Sáng Nhung, việc khai trương cơ sở thứ 5 không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo thêm đầu ra ổn định cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất nông nghiệp. Thông qua hệ thống Trung tâm Nông sản xanh, người sản xuất có điều kiện kết nối trực tiếp với thị trường, từ đó nâng cao ý thức sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Nhân viên Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung giới thiệu các mặt hàng nông sản chất lượng cao được bày bán tại số 29 Nguyễn Du, phường Nông Trang- Phú Thọ.

Thực tế cho thấy, mô hình Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung đã góp phần tích cực trong việc quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, giúp nông sản Tuyên Quang từng bước tiếp cận người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời, thông qua phản hồi của thị trường, các đơn vị sản xuất có thêm thông tin để cải tiến mẫu mã, bao bì và chất lượng sản phẩm. Với phương châm “chất lượng làm nên uy tín”, Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Việc khai trương cơ sở thứ 5 tại Phú Thọ không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống mà còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP chất lượng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương và khu vực.