Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho hành trình bảo vệ HCV SEA Games 33

Chiều 16/11, Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Việt Trì trong chuyến tập huấn tại Phú Thọ để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập huấn tại Phú Thọ

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài 2 cầu thủ là Vũ Thị Hoa của Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội và Dương Thị Vân của Than khoáng Sản Việt Nam, các cầu thủ còn lại được triệu tập đều có được trạng thái thể lực và tâm lý thoải mái. Trong đó, một số gương quen thuộc như: Thủ thành Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan; tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Thanh Nhã hay tiền đạo Phạm Hải Yến vẫn cho thấy sự sắc bén và hiệu quả trong công tác luyện tập cùng với các đồng đội.

HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đang nỗ lực để lựa chọn bộ khung ưng ý nhất cho Đội tuyển nữ Việt Nam

Trong đợt tập huấn tại Phú Thọ, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tiếp tục tin tưởng và trao cơ hội cho các gương mặt trẻ đầy triển vọng như: Nguyễn Thị Trúc Hương; Trần Thị Thu Xuân của CLB Than khoáng Sản Việt Nam hay Ngọc Minh Chuyên của CLB Thái Nguyên T&T... Bên cạnh đó, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chưa có được sự phục vụ của Đội trưởng Huỳnh Như và một số đồng đội do CLB chủ quản là TP. Hồ Chí Minh đang thi đấu Vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á năm 2025-2026 gặp CLB Lion City Sailors vào lúc 19h ngày 16/11.

Hậu vệ Hoàng Thị Loan cùng các đồng đội thực hiện tốt giáo án của Ban huấn luyện đề ra

Thủ thành Khổng Thị Hằng nỗ lực tập luyện trong màu áo Đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ luyện tập tại SVĐ Việt Trì đến hết ngày 19/11. Ngay sau đó sẽ là chuyến tập huấn với các trận giao hữu quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 20/11 để HLV Mai Đức Chung và các cộng sự lựa chọn bộ khung tốt nhất cho Đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 lần thứ 5 liên tiếp.

Quốc Đại