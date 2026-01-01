FIFA nói điều bất ngờ về ĐT Việt Nam, cả châu Á phải chú ý

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 bằng việc được FIFA trang trọng nhắc đến, như sự ghi nhận rõ ràng cho chuỗi thành tựu, khoảnh khắc và hình ảnh giàu cảm xúc của các đội tuyển trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Trên fanpage chính thức của FIFA, chuyên trang FIFA World Cup đăng tải loạt hình ảnh tiêu biểu về bóng đá Việt Nam kèm thông điệp ngắn gọn: “Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam”. Không một lời bình dài dòng, nhưng dòng trạng thái ấy nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành lời khẳng định cho vị thế và dấu ấn mà bóng đá Việt Nam để lại trong suốt một năm thi đấu sôi động.

Những hình ảnh được FIFA lựa chọn phản ánh đầy đủ bức tranh đa sắc của bóng đá Việt Nam năm 2025.

Đó là khoảnh khắc các tuyển thủ nam quây quần bên lá cờ Tổ quốc giữa sân vận động rực lửa khán giả, hình ảnh các cầu thủ trẻ ăn mừng chiến thắng ở đấu trường khu vực, hay những giây phút xúc động của bóng đá nữ và futsal khi hoàn thành mục tiêu quốc gia. Tất cả không chỉ là khoảnh khắc đẹp, mà còn là kết tinh của thành tích cụ thể.

Ở sân cỏ 11 người, Đội tuyển Việt Nam tạo dấu mốc lớn khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, danh hiệu kéo dài sang đầu năm 2025 và giúp đội tuyển lấy lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Thành công này không chỉ mang giá trị danh hiệu, mà còn mở ra một năm thi đấu với niềm tin và sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong nước lẫn khu vực.

Với bóng đá trẻ, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Thành tích này giúp U23 Việt Nam được AFC xếp vào nhóm những đội có khả năng cạnh tranh danh hiệu tại U23 châu Á 2026, sánh vai cùng các nền bóng đá mạnh của châu lục. Chính điều đó khiến truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí Trung Quốc, bày tỏ sự ngạc nhiên và dành nhiều phân tích cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá nữ và futsal nữ cũng là điểm sáng nổi bật trong năm 2025. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2025, khẳng định vị thế số một khu vực bằng lối chơi chắc chắn và bản lĩnh ở các trận đấu quyết định. Song song với đó, Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì hình ảnh ổn định, từng bước trẻ hóa lực lượng nhưng vẫn giữ được tinh thần thi đấu kiên cường, điều thường xuyên xuất hiện trong các khung hình mà FIFA lựa chọn.

Ở khía cạnh cá nhân, năm 2025 còn ghi dấu bằng sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Xuân Sơn. Sau quãng thời gian dài chấn thương, tiền đạo này tái xuất và lập tức ghi bàn, trở thành biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc và chiều sâu lực lượng của bóng đá Việt Nam.

Việc FIFA chủ động gọi tên Việt Nam không đến từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là sự ghi nhận cho cả hành trình bền bỉ với những thành tựu rõ ràng, hình ảnh đẹp và tinh thần thi đấu nhất quán. Năm 2025 khép lại, nhưng dấu ấn bóng đá Việt Nam vẫn hiện diện mạnh mẽ, đúng như thông điệp giản dị mà FIFA gửi gắm: “Là người Việt Nam”.

