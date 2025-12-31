Huỷ diệt Aston Villa, Arsenal chính thức vô địch lượt đi Premier League 2025/26

Hàng công chơi bùng nổ giúp Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1, trong trận đấu mà đội chủ sân Emirates áp đảo toàn diện và liên tục tạo ra những khoảnh khắc mãn nhãn.

Arsenal nhập cuộc với nhịp độ cao và sớm cho thấy ý đồ tấn công dồn dập. Ngay trong hiệp một, các cơ hội lần lượt đến với Viktor Gyökeres và Bukayo Saka, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến đội chủ nhà chưa thể mở tỷ số. Aston Villa cũng có vài tình huống phản công đáng chú ý, trong đó Ollie Watkins bỏ lỡ cơ hội khi sút chệch cột dọc trong gang tấc.

Thế bế tắc được khai thông ngay đầu hiệp hai. Phút 48, từ một tình huống phạt góc, Bukayo Saka treo bóng chuẩn xác để Gabriel dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng được VAR kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chính thức được công nhận, tạo cú hích lớn về mặt tinh thần cho đội chủ nhà.

Chỉ bốn phút sau, Arsenal nhân đôi cách biệt. Martin Odegaard tung đường chuyền tinh tế để Martin Zubimendi băng vào dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Thế trận hoàn toàn nằm trong tay đoàn quân của Mikel Arteta, khi Aston Villa gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục.

Phút 69, Leandro Trossard tiếp tục khiến khán đài Emirates bùng nổ bằng cú vô-lê đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa Arsenal dẫn 3-0. Dù bàn thắng phải chờ VAR xác nhận vì nghi vấn việt vị, sự chính xác trong từng pha xử lý của hàng công Arsenal là điều không thể phủ nhận. Chín phút sau, Gabriel Jesus khép lại màn trình diễn tưng bừng bằng cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 4-0.

