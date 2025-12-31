Bóng đá Việt Nam vững vàng tiến bước

Năm 2025 đang dần khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào của bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia khi chúng ta lần lượt vào vòng chung kết châu Á 2026, vô địch SEA Games 33.

Tiền đạo Đình Bắc (số 7) ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” tại SEA Games 33 trong pha tranh bóng với U22 Thái Lan.

Thành tích đó là cột mốc lịch sử của nền bóng đá nước nhà, khẳng định cách làm đúng trong việc chú trọng đào tạo trẻ, phát triển nền tảng bền vững, từng bước đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận trình độ châu lục.

Tham dự vòng loại các giải châu Á năm 2026, bảy đội tuyển quốc gia, bao gồm: U23 nam, U17 nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, U17 nữ, U20 nữ, tuyển futsal nam, nữ đều giành quyền vào vòng chung kết. Mới đây nhất là tuyển U22, tuyển futsal nữ đã đoạt ngôi vô địch SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương bạc. Thành tích đó tạo nên cột mốc lịch sử đối với nền bóng đá nước nhà, khẳng định cách làm đúng trong việc chú trọng đào tạo trẻ, phát triển nền tảng bền vững, từng bước đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận trình độ châu lục.

Ở góc độ chuyên môn, đội tuyển U17 Việt Nam để lại nhiều ấn tượng sâu sắc khi toàn thắng năm trận ở vòng loại châu Á vừa qua, ghi 30 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Việc dẫn đầu bảng C với phong độ vượt trội, xếp thứ 2 châu lục về thành tích chỉ sau U17 Trung Quốc, cho thấy sự tiến bộ đáng kể về kỹ thuật, thể lực và chiến thuật của lứa cầu thủ trẻ.

Trước đội tuyển U17, tuyển U23 Việt Nam cũng vượt qua vòng loại giải đấu châu lục để vào vòng chung kết năm 2026 với ngôi đầu bảng một cách thuyết phục, qua đó thể hiện sự chuyển tiếp lực lượng ổn định, lành mạnh giữa các thế hệ. Nổi bật là đội tuyển U22 đã toàn thắng ở tất cả các trận đấu của môn bóng đá SEA Games 33, nhất là cuộc “ngược dòng” thắng U22 Thái Lan ngay trên sân nhà của họ để đăng quang vô địch.

Bên cạnh bóng đá nam, các đội tuyển nữ tiếp tục duy trì ưu thế truyền thống. Đội tuyển nữ U17, tuyển nữ U20, đội tuyển nữ Việt Nam đều dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại các giải một cách nhẹ nhàng, thắng toàn bộ các trận và không nhận về bàn thua nào. Riêng đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 12 vào chung kết SEA Games 33, nếu không có sai sót của trọng tài thì đã có thể đoạt Huy chương vàng.

Ở sân chơi futsal, đội tuyển nam và nữ đều giành quyền vào vòng chung kết châu Á, trong đó đội futsal nam đánh bại đối thủ mạnh Lebanon với tỷ số 4-0, còn đội futsal nữ chỉ hòa một trận. Đặc biệt, futsal nữ lần đầu trong lịch sử đoạt Huy chương vàng tại SEA Games 33.

Điểm đáng ghi nhận là thành tích vượt trội của bóng đá Việt Nam ở các vòng loại của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không xuất phát từ các giải pháp ngắn hạn hay sự phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, mà được xây dựng trên cơ sở đào tạo trẻ và tạo nguồn lực kế cận trong từng lứa tuổi. Đầu tư tuyến trẻ, nâng cao chất lượng giải trẻ, chuẩn hóa công tác huấn luyện, từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc nội đã giúp bóng đá Việt Nam thu được thành quả đáng khích lệ, bảo đảm tính ổn định và chiều sâu trong nhiều năm liên tiếp.

Thành công của năm 2025 cũng là bước chạy đà quan trọng hướng tới các giải đấu quốc tế trong năm 2026, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chuẩn bị toàn diện, khoa học.

Để hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục, bóng đá trẻ Việt Nam cần những bước đi mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Trước hết, hệ thống đào tạo trẻ phải tiếp tục được mở rộng và chuyên nghiệp hóa. Cần tăng quy mô các trung tâm đào tạo đạt chuẩn, đồng thời phát triển mạng lưới đào tạo tại địa phương, bảo đảm trẻ em có điều kiện tiếp cận bóng đá từ cơ sở.

Bên cạnh những học viện mạnh đang hoạt động tốt, việc hình thành thêm nhiều mô hình liên kết giữa địa phương-doanh nghiệp-liên đoàn sẽ tạo ra nguồn lực bền vững, rộng khắp. Nâng cao chất lượng các giải trẻ cũng là yêu cầu cấp thiết. Các giải đấu cần kéo dài thời gian, tăng số trận, bảo đảm cho các cầu thủ trẻ được thi đấu với mật độ phù hợp.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để phát triển toàn diện, cầu thủ trẻ phải thi đấu từ 30 đến 40 trận mỗi mùa giải hằng năm, chưa kể phải cọ xát quốc tế qua thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh. Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn luyện viên, nhất là những người trẻ phải được đặt lên hàng đầu, giúp họ được tiếp cận các khóa học chất lượng, có cơ hội thực tập và học hỏi kinh nghiệm từ những nền bóng đá mạnh.

Một nền bóng đá phát triển không thể thiếu đội ngũ huấn luyện viên giỏi, có tầm nhìn, được trang bị kiến thức hiện đại. Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học thể thao vào huấn luyện và thi đấu cũng là yêu cầu tất yếu. Các yếu tố như dinh dưỡng, hồi phục, phân tích dữ liệu, tâm lý thể thao cần được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đề cao tốc độ, sức bền, khả năng tranh chấp và tính cơ động, việc nâng cao thể lực cầu thủ trẻ là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Cuối cùng, xây dựng văn hóa bóng đá chuyên nghiệp cho cầu thủ trẻ là nền tảng lâu dài. Tinh thần kỷ luật, ý thức rèn luyện, trách nhiệm trong thi đấu và đạo đức nghề nghiệp là những giá trị cốt lõi, quyết định sự phát triển bền vững của cầu thủ và cả nền bóng đá. Đây là điều nhiều nền bóng đá phát triển đã làm rất tốt và cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Việt Nam.

Nhìn lại một năm thành công, có thể khẳng định bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Sự đồng bộ trong định hướng phát triển, sự đầu tư ngày càng bài bản, cùng tinh thần trách nhiệm của các nhà quản lý, huấn luyện viên và cầu thủ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai. Kiên định con đường đã chọn, tiếp tục phát huy nội lực và có những đầu tư đúng trọng tâm, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn ở tầm châu lục.

Nguồn nhandan.vn