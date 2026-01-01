Hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo đa chiều vào năm 2030

Được triển khai chủ yếu tại các vùng đặc biệt khó khăn, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững đã tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hàng nghìn hộ dân được hỗ trợ cây, con giống, tiếp cận khoa học kỹ thuật và từng bước thay đổi tư duy làm kinh tế. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, giúp hộ nghèo tăng thu nhập, tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ hiện thực hóa mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ khó khăn tại xã Quy Đức được hỗ trợ con giống năng suất cao.

Hiệu quả từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Gia đình chị Lò Thị Tằm ở xóm Lọng, xã Quy Đức vốn không có đất sản xuất, thiếu sức lao động và không có vốn nên nhiều năm chỉ sống dựa vào khai thác lâm sản phụ và cấy lúa. Thiên tai liên tiếp khiến ruộng bị vùi lấp, cuộc sống càng thêm khó khăn. Năm 2023, nguồn hỗ trợ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trao cho gia đình chị 1 con trâu. Sau hai lứa sinh sản, tài sản tăng lên giúp gia đình chị từ hộ nghèo vươn lên hộ cận nghèo.

Cũng từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đầu năm 2024 gia đình anh Xa Văn Đức (xóm Cang) và chị Hà Thị Quyết (xóm Lăm) ở xã Quy Đức được hỗ trợ 3 con dê sinh sản. Đến nay, đàn dê phát triển lên 8 - 9 con, tạo nguồn sinh kế và thu nhập ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đức Anh: Quy Đức là xã đặc biệt khó khăn, thường xuyên chịu thiên tai, sạt lở đất. Những năm qua, nhờ các chương trình MTQG, xã được hỗ trợ nhiều nguồn lực phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình hỗ trợ cây, con giống phù hợp điều kiện canh tác của người dân. Từ năm 2023 đến nay, nhiều hộ nghèo trong xã được hỗ trợ trâu, bò, dê và một số cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cũng như thói quen canh tác ở địa phương.

Qua triển khai, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, tư duy sản xuất của người dân thay đổi rõ rệt, không còn trông chờ, ỷ lại. Chị Hà Thị Quyết phấn khởi cho biết: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật, đời sống gia đình tôi ổn định hơn”.

Theo tổng hợp, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Thọ đã phân bổ nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng triển khai 336 mô hình giảm nghèo hiệu quả về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; hỗ trợ phát triển 200 dự án sản xuất cho gần 5 nghìn hộ tham gia. Các chương trình giúp hơn 5 nghìn hộ chuyển đổi nghề thành công và tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 7,8 nghìn lao động, tạo việc làm cho trên 6 nghìn lao động.

Cải thiện căn bản điều kiện sống và hạ tầng thiết yếu

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hệ thống giao thông liên xóm xã Mường Vang được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương.

Không chỉ phát triển các mô hình sinh kế hiệu quả, với 7 dự án thành phần, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ cơ bản, tạo điều kiện nâng cao cuộc sống người dân vùng khó. Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ nguồn vốn Dự án 1 về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 765 công trình hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, công trình nhà văn hoá và cơ sở vật chất trường lớp... Những công trình này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân mà còn mở ra cơ hội phát triển sinh kế, kết nối giao thương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các xã nghèo. Trong chương trình, đã xây dựng 36 trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, tạo điều kiện học tập thuận lợi cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình hỗ trợ nhà ở giúp 1.596 hộ nghèo được sống trong những căn nhà kiên cố, an toàn, tạo nền tảng an cư để từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Song song với phát triển hạ tầng, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hiện nay, 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh thuận lợi hơn, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau. Trong lĩnh vực giáo dục, gần 97% trẻ em thuộc hộ nghèo đi học đúng độ tuổi, thể hiện sự cải thiện rõ rệt về cơ hội tiếp cận giáo dục phổ cập. Tỉnh đã bố trí 1.774 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, ở cho hơn 500.000 lượt học sinh, đảm bảo trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo không bị bỏ lại phía sau trong quá trình đến trường.

Chương trình đã phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến đời sống người dân. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, điều kiện sinh hoạt và học tập được cải thiện, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục ngày càng dễ tiếp cận. Đây chính là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Đồng chí Hoàng Đình Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,19% (năm 2022) xuống còn 3,72% (năm 2024), vượt mục tiêu đề ra. Năm 2025, tỉnh tiếp tục bố trí hơn 306 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo xuống còn khoảng 2,7%. Nguồn lực này tiếp tục được phân bổ cho 7 dự án thành phần, tập trung vào đầu tư hạ tầng thiết yếu, đa dạng hoá sinh kế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao năng lực và đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo.

Nhằm đạt được mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030 và hơn 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phú Thọ sẽ tập trung xây dựng chính sách đặc thù cho 2 nhóm đối tượng là nhóm không còn khả năng thoát nghèo để hỗ trợ theo hướng bảo trợ xã hội và nhóm còn khả năng thoát nghèo để tập trung hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm giải quyết dứt điểm các “lõi nghèo” và nguy cơ tái nghèo. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Đinh Hòa