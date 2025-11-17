Bất ngờ khả năng đá chính của Xuân Son ở trận ĐT Việt Nam vs Lào

Xuân Son nhiều khả năng sẽ không xuất phát trong đội hình chính ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Lào thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại khoác áo ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, sau gần một năm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Bất ngờ khả năng đá chính của Xuân Son ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Lào. Ảnh: VFF

Xuân Son khẳng định, anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao nhất, đồng thời cho biết anh vẫn duy trì tập luyện đầy đủ trong thời gian vừa qua.

Dẫu vậy, việc Xuân Son được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách đội hình xuất phát ở trận gặp Lào vẫn là dấu hỏi lớn. Trong hai buổi tập chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng diễn ra tại sân Việt Trì và gần nhất là Viêng Chăn (Lào), Xuân Son đều không được xếp trong đội hình chính.

Nhiều khả năng, ở trận đấu với Lào tới đây, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ cất Xuân Son trên băng ghế dự bị và có thể tung anh vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai.

Theo kế hoạch, hôm nay 17/11, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi rèn quân để hoàn thiện các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm trong trận đấu với ĐT Lào vào tối 19/11.

Nguồn vov.vn