Ngô Thị Huyền Thanh - Người thắp lửa đam mê đá cầu đất Tổ

Giữa tiếng cầu bay và những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm sân tập, HLV Ngô Thị Huyền Thanh kiên nhẫn uốn nắn từng động tác cho học trò. Từ tình yêu nghề, tình yêu người và cả tình yêu dành cho vùng đất đã trở thành quê hương thứ hai, Huyền Thanh đã viết nên câu chuyện đẹp về một huấn luyện viên tận tụy - người âm thầm thắp lên ngọn lửa đam mê đá cầu cho Đất Tổ.

HLV Ngô Thị Huyền Thanh tại một buổi tập thường ngày. Ảnh Tùng Ngọc

Buổi chiều trên sân tập Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện năng khiếu thể thao tỉnh Phú Thọ, tiếng cầu chạm, tiếng hô nhịp tập vang lên đều đặn. Giữa không gian đầy nhiệt huyết và quyết tâm ấy, huấn luyện viên Ngô Thị Huyền Thanh bền bỉ quan sát từng động tác, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ cho học trò. Người phụ nữ nhỏ nhắn, sinh năm 1984, quê ở Bắc Ninh, đã dành trọn gần hai mươi năm tuổi trẻ để viết nên hành trình rực rỡ cho đá cầu Đất Tổ.

Từng là vận động viên xuất sắc, năm 2007, Huyền Thanh bén duyên với Phú Thọ, rồi ở lại như một lẽ tự nhiên. Cô kể: “Lúc ấy chỉ nghĩ, mình vào đây dạy vài năm, ai ngờ lại gắn bó cả đời. Tôi coi Phú Thọ là quê hương thứ hai, nơi tôi có học trò, có đồng nghiệp, có cả niềm vui và nước mắt”. Cũng trong quãng thời gian ấy, cô gặp người bạn đời – một chàng trai Phú Thọ hiền lành, yêu thể thao. Cái duyên ấy khiến cô chính thức “làm dâu đất Tổ”, gắn bó với vùng đất này không chỉ là tình cảm gia đình còn là lòng nhiệt huyết với đá cầu. Cô bảo, “Phú Thọ giờ không chỉ là nơi tôi công tác, mà còn là nhà. Tôi thấy mình may mắn vì được sống, làm việc và trưởng thành ở đây.”

Những buổi tập đá cầu không hề nhẹ nhàng. Mỗi ngày, đội tuyển phải khởi động từ 5 giờ sáng, tập kỹ thuật đến trưa, rồi buổi chiều lại rèn thể lực. Dưới cái nắng chang chang của mùa hè hay trong những ngày mưa phùn lạnh giá, Huyền Thanh vẫn luôn có mặt trên sân, cùng học trò rèn từng động tác đá móc, đá xoay người hay cú “lật cầu” khó đòi hỏi cả sự dẻo dai và chính xác. Có hôm, các vận động viên tập đi tập lại hàng trăm lần một động tác, đến mức bàn chân thâm, tím. “Thể thao không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự bền bỉ. Mỗi giọt mồ hôi hôm nay là bước đệm cho chiến thắng ngày mai,” – Huyền Thanh thường nói vậy để động viên các em.

HLV Ngô Thị Huyền Thanh cùng các học trò đạt giải nhất tại Giải vô địch đá cầu châu Á tổ chức tại Huế năm 2024

Dưới sự dẫn dắt của Ngô Thị Huyền Thanh, những cái tên như Trần Anh Quân hay Bùi Mạnh Cường đã bước ra thế giới, mang về huy chương vàng Giải vô địch đá cầu thế giới 2019, 2021, cùng nhiều thành tích châu Á và quốc gia khác. Thành công ấy không chỉ đến từ tài năng, mà là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện và một người thầy luôn đồng hành phía sau. Vận động viên Trần Anh Quân xúc động nói: “Cô Thanh nghiêm khắc lắm. Nhiều khi chỉ sai một động tác nhỏ, cô bắt tập lại hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng nhờ vậy mà kỹ thuật của chúng tôi chuẩn xác hơn. Cô luôn nói, không có sự hoàn hảo nào đến từ dễ dàng cả”.

Ngoài giờ huấn luyện, Huyền Thanh dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu phương pháp huấn luyện mới, kết hợp thể lực – tâm lý – chiến thuật cho từng lứa vận động viên. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cô vẫn tận dụng mọi thứ sẵn có, tự chế dụng cụ tập, tự quay video để phân tích động tác cho học trò.

Ông Nguyễn Trọng Hữu, Giám đốc trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao Phú Thọ, nhận xét: “Huấn luyện viên Ngô Thị Huyền Thanh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Phú Thọ. Cô không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn có tinh thần tận tâm, tận tụy, góp phần tạo nên thế hệ vận động viên tài năng cho tỉnh.”

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, cô đã chứng kiến bao giọt nước mắt và nụ cười chiến thắng. Những lúc mệt mỏi, cô vẫn tự nhủ phải kiên trì, vì sau lưng mình là cả một thế hệ đang nhìn theo. “Tôi chỉ mong các em giữ được đam mê, giữ được lòng tự trọng thể thao. Thành tích rồi sẽ đến, nếu ta đủ niềm tin.” – cô nói, giọng nhẹ nhưng kiên định.

HLV Ngô Thị Huyền Thanh tại Giải vô địch đá cầu thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc (tháng 11, năm 2024)

Trong căn phòng nhỏ của Trung tâm, giữa những tấm huy chương, ảnh lưu niệm và bằng khen, cô Thanh chỉ lặng lẽ cười: “Mỗi lần nhìn thấy học trò đứng trên bục nhận huy chương, tôi thấy mình được sống lại tuổi trẻ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.”

Giữa những sân tập rộn ràng, tiếng cầu bay, tiếng cười xen lẫn tiếng hô dứt khoát, người ta vẫn thấy bóng dáng người huấn luyện viên ấy – cần mẫn, khiêm nhường nhưng đầy nhiệt huyết. Với Ngô Thị Huyền Thanh, đá cầu không chỉ là sự nghiệp, mà là một hành trình dài của yêu thương, kiên nhẫn và cống hiến – hành trình của người thắp lửa đam mê thể thao cho đất Tổ vua Hùng.

Nguyễn Khánh