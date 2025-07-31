Dự kiến tăng phụ cấp giáo viên từ 25 - 80% lương cơ sở: Tăng cơ hội thu hút người tài

Thực tế cho thấy, áp dụng mức ưu đãi nghề cho giáo viên từ 25 - 80% lương sẽ tạo sức hút mới để giữ chân và thu hút người tài vào ngành Giáo dục.

Cô và trò tại điểm lẻ thôn Tân Đức, Trường Tiểu học Y Jút, xã Ea Knuếc (Đắk Lắk). Ảnh: Thành Tâm

Những tác động tích cực

Hơn 30 năm trong nghề, bà Bùi Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) cho rằng, với giáo viên mầm non mức phụ cấp ưu đãi nghề hiện hành là 35%, trong khi dự thảo đề xuất tăng lên 45%; mức phụ cấp 80% áp dụng với viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là hợp lý.

Điều này giúp giáo viên trang trải cuộc sống tốt hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính và có điều kiện chăm sóc bản thân, gia đình. Khi đó, họ có thể tập trung hơn vào công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng chuyên môn. Dự thảo cũng hướng tới việc khắc phục những bất cập hiện hành, đảm bảo công bằng hơn trong hưởng phụ cấp cho các đối tượng đặc thù như giáo viên biệt phái, giáo viên dạy liên cấp.

Mức thu nhập được cải thiện sẽ giúp nghề giáo trở nên hấp dẫn hơn đối với những người trẻ, giỏi và có tâm huyết. Trước đây, một trong những lý do khiến nhiều người giỏi không chọn nghề giáo do thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Mức phụ cấp cao hơn cho giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ là động lực lớn để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự ở những vùng còn thiếu thốn.

Theo cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên Trường THCS Chí Minh (Chu Văn An, Hải Phòng), việc điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên từ 25 - 80% lương cơ sở, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cùng các chính sách khác trong Luật Nhà giáo được kỳ vọng tác động tích cực đến đời sống giáo viên, từ đó góp phần thu hút và giữ chân người tài trong ngành Giáo dục.

Cô, trò Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) trong giờ ăn trưa trên lớp. Ảnh: Đình Tuệ

“Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sư phạm mất công ăn học rồi ra đi làm lương không bằng bạn bán hàng online, hoặc chẳng mất công nghiên cứu soạn bài như mấy bạn làm công ty thì khó giữ chân các em với nghề chứ chưa nói gì đến tâm huyết, sáng tạo để giảng dạy. Vì thế, điều cốt yếu là phải bảo đảm cho họ về mức lương tương xứng với từng vị trí việc làm”, cô Nguyệt nhấn mạnh.

Có 4 điểm trường với hơn 500 học sinh tại xã Mường Mô (Lai Châu), ông Phạm Quốc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Chà cho biết, vấn đề thiếu nguồn tuyển giáo viên là câu chuyện “kinh niên” của các trường vùng khó trong nhiều năm qua. Do đó, dự thảo thông tư mới lần này được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới cho giáo dục khu vực vùng sâu, xa.

Nếu được áp dụng từ năm tới, thu nhập ổn định và tương xứng sẽ giúp giáo viên gắn bó lâu dài hơn với nghề. Tình trạng giáo viên bỏ nghề hoặc chuyển sang các lĩnh vực khác vì lý do kinh tế có thể giảm đi đáng kể. Khi được quan tâm và đãi ngộ tốt hơn, giáo viên sẽ có thêm động lực để nâng cao trình độ chuyên môn, và cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.

Cô Lê Thị Phương Châu hướng dẫn học sinh trong hội thi cắm hoa tại Trường Tiểu học An Cựu (Huế). Ảnh: NVCC

Áp dụng phù hợp thực tiễn

Cô Lê Thị Phương Châu - giáo viên Trường Tiểu học An Cựu (An Cựu, Huế) nhìn nhận, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn ghi nhận, trân trọng dành cho những vất vả thầm lặng của đội ngũ nhà giáo.

Nếu được triển khai đồng bộ và kịp thời, chính sách này sẽ tiếp thêm động lực để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề, nhất là những đồng nghiệp đang công tác ở vùng khó khăn.

“Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất là nguồn lực tài chính sẽ được Nhà nước phân bổ hợp lý để giáo viên trên cả nước được thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề phù hợp. Từ đó, giúp nghề giáo thực sự trở thành niềm tự hào và cũng là sự lựa chọn yên tâm cho các thế hệ trẻ yêu nghề giáo trong tương lai”, cô Phương Châu bày tỏ.

Nhận định về dự thảo quy định lần này, ông Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân (Hải Xuân, Ninh Bình) cho hay, các chính sách về phụ cấp cần được thực thi đồng bộ với chính sách khác về tiền lương, phụ cấp thâm niên (nếu còn) và các chế độ đãi ngộ phi vật chất khác để tạo nên một hệ thống chính sách toàn diện, bền vững cho đội ngũ nhà giáo.

Việc tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên. Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất, mà còn là động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng, thu hút và giữ chân người tài cho ngành Giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hiệu trưởng một trường phổ thông tư thục ở Hà Nội cho rằng, dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo quy định, việc trả lương, phụ cấp cũng căn cứ vào mô tả việc làm cụ thể, tùy theo đối tượng, khu vực nhà giáo công tác là cần thiết, đảm bảo công bằng cũng như khuyến khích nhà giáo làm việc và cống hiến, nhất là giáo viên trẻ.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này bày tỏ băn khoăn về phụ cấp thâm niên. Xem xét về độ tuổi lao động, tương ứng với thâm niên công tác thì ở giai đoạn 3 (51 - 70 tuổi), giáo viên có thể đã bị “lỗi thời”, không cập nhật xu hướng mới, sự trì trệ thay thế dần sự sáng tạo, năng suất lao động nhìn chung sẽ giảm.

“Việc trả phụ cấp thâm niên theo cách càng làm lâu càng được trả phụ cấp cao sẽ mâu thuẫn với quan điểm trả lương theo mô tả việc làm như vị trí công việc, năng suất, chất lượng lao động”, vị hiệu trưởng nêu quan điểm.

Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên Trường THCS Chí Minh (Chu Văn An, Hải Phòng) đề xuất, Nhà nước nên xét tăng mức độ phụ cấp dựa trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc được giao; tránh tình trạng cào bằng giữa người làm đơn thuần so với những người phải lao tâm khổ tứ, đầu tư công sức để nâng cao chất lượng giảng dạy.

