Đổi mới trong cấp sổ đỏ tại xã, phường

Sau 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã tạo dấu ấn tốt khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân chỉ sau ít ngày tiếp nhận. Từ việc phải lên huyện chờ đợi hàng tuần, nay người dân chỉ cần đến UBND xã là có thể hoàn tất hồ sơ, nhận kết quả trong thời gian ngắn hơn. Không chỉ mang lại thủ tục nhanh gọn mà còn khẳng định hiệu quả vượt trội của mô hình hành chính mới.

Chính quyền xã được trao thêm quyền và trách nhiệm

Xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Xuân Thủy, Bình Sơn, Hùng Sơn, Đú Sáng. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tiếp nhận 146 hồ sơ giao dịch lĩnh vực đất đai. Trong đó, 26 hồ sơ đủ điều kiện cấp mới theo quy định pháp luật đã hoàn tất thủ tục và được trao chứng nhận.

Anh Bùi Văn Hoàn ở xóm Khoai, đại diện hộ dân được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bày tỏ: Trước đây, muốn làm “sổ đỏ” phải mất cả buổi lên huyện nộp hồ sơ, rồi chờ chuyển về xã đo đạc, xác minh. Quy trình nhiều tầng nấc khiến thời gian giải quyết kéo dài, có trường hợp lên tới 45 - 60 ngày, nay chỉ cần đến xã. Khi đến làm các thủ tục, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, cụ thể và nhận được “sổ đỏ” chỉ sau gần 20 ngày. Việc được nhận giấy chứng nhận không chỉ khẳng định quyền lợi hợp pháp của người dân, mà còn tạo niềm tin, động lực để chúng tôi yên tâm phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nật Sơn trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: Việc trao quyền cấp, ký, hoặc xác nhận hồ sơ đất đai cho xã là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân tuy còn nhiều khó khăn, nhưng UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết mọi thủ tục hành chính công khai, minh bạch và đúng thời hạn. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà chính quyền xã mới đảm nhiệm. Trước đây, việc này thuộc thẩm quyền của cấp huyện nhưng nay đã được phân cấp về xã, phường. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng với phương châm lấy người dân làm trung tâm, tập thể cán bộ xã xác định tận tâm phục vụ. Đây là điểm khởi đầu và cũng là tiền đề để lãnh đạo và toàn thể cán bộ xã phấn đấu phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bước chuyển mới của quản lý đất đai

Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, để công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai diễn ra thuận lợi, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chủ động phối hợp với các chi nhánh văn phòng đăng ký và UBND cấp xã bố trí nhân sự, hạ tầng kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình thực hiện.

Trước đây, với các hồ sơ đất đai, cấp xã chỉ xét nguồn gốc sử dụng đất và hướng dẫn người dân đưa lên cấp huyện. Nay thẩm quyền xã, phường đã được mở rộng, bao gồm cả cấp “sổ đỏ” lần đầu. Trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ địa chính sẽ đo bản đồ và chuyển đến phòng kinh tế xã, phường, sau đó đề nghị văn phòng quản lý đất xử lý tiếp. Tổng thời gian trả kết quả theo quy định là 17 ngày làm việc.

Hiện nay, UBND cấp xã được thực hiện 14 thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó có nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, như: Cấp “sổ đỏ” lần đầu, cấp đổi; đăng ký biến động; tách, hợp thửa đất; chuyển mục đích sử dụng đất... Nay các thủ tục này được tiếp nhận và giải quyết ngay tại xã, phường giúp công dân không phải đi lại xa. Điều này giúp người dân thấy các dịch vụ hành chính công triển khai tại xã, phường là một bước tiến mới, thuận lợi hơn.

Theo đánh giá, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai tại cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra thuận lợi. Để phục vụ người dân tốt, 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công ở vị trí thuận lợi, trang bị thêm máy tính, kiện toàn đội ngũ công chức và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân. Song song đó, phối hợp với đơn vị viễn thông để vận hành ổn định các phần mềm hành chính điện tử, hỗ trợ kỹ thuật, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Công dân đến giao dịch lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi.

Qua tìm hiểu và đánh giá của nhiều người dân, việc bổ sung thêm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đặc biệt là thủ tục cấp “sổ đỏ” lần đầu giúp rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến đất đai. Đây là minh chứng rõ cho chủ trương sắp xếp bộ máy nhằm phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, người dân mong rằng, các hoạt động quản lý đất đai vẫn phải hiệu quả và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Box: Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân. Ngoài ra, UBND cấp xã còn có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, điều chỉnh thông tin do sai sót, thu hồi do cấp sai quy định... Đây là quy định mới nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.

Đinh Thắng