Ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026.
Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026.
Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày các điểm mới cần lưu ý khi xét thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng.
Các đại biểu đã được tập huấn những nội dung: Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 theo Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục. Các điểm mới cần lưu ý khi xét thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 4/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ và chất lượng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành. Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục.
Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ chuyển biến tích cực. Các đơn vị phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực tiễn đơn vị; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh và ngành Giáo dục phát động, đặc biệt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được thực hiện với hình thức đa dạng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và đặc trưng cấp học, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.
Công tác bình xét, đề nghị khen thưởng cơ bản thực hiện theo quy định, đã có sự quan tâm đề nghị khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp. Hoạt động tuyên truyền về các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến được thực hiện bằng nhiều hình thức, tạo sức lan toả, góp phần động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hạnh Thúy
