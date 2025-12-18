Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Ngày 18/12, tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn còn diễn ra phổ biến. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; chở quá số người quy định; sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường.

Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của bản thân và cộng đồng. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh là hết sức cần thiết, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

Buổi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia.

Tại chương trình, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn cho học sinh những nội dung lý thuyết cơ bản và quan trọng về kỹ năng lái xe an toàn. Theo đó, các em được trang bị kiến thức về cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông; tư thế ngồi lái xe đúng, an toàn; cách lựa chọn và kiểm tra mũ bảo hiểm đạt chuẩn; sử dụng trang phục phù hợp khi điều khiển phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Nội dung lý thuyết về kỹ năng lái xe an toàn được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phổ biến cụ thể, chi tiết và dễ hiểu.

Học sinh được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 trực tiếp hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm xe máy đảm bảo an toàn.

Bên cạnh phần lý thuyết, học sinh còn được tham gia thực hành lái xe an toàn trên sa hình. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng CSGT, các em được thực hành xử lý các tình huống giao thông cơ bản, rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, điều khiển xe đúng kỹ thuật và tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Các học sinh được thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thông qua chương trình, học sinh không chỉ được nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trao 20 suất quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Nhiều phần thưởng ý nghĩa được trao đến các em học sinh giúp các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.

Lê Minh