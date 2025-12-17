Nâng phụ cấp nghề 70% với giáo viên, 30% với nhân viên: Quyết sách nhân văn

Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cao với việc sẽ nâng phụ cấp nghề tối thiểu 70% với giáo viên, 30% với nhân viên trường học.

Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Cần Thơ) chào đón học sinh lớp 1. Ảnh: Thành Thật

Quan tâm đến nhân viên trường học

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; trong đó quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên trường học. Đây được coi là tín hiệu tích cực với hàng triệu giáo viên, nhân viên ở mỗi nhà trường.

Gắn bó nhiều năm với thư viện tại Trường THCS Mộc Hoàn (phường Duy Tân, Ninh Bình), cô Nguyễn Thị Ngọc Hường chia sẻ, nhân viên trường học chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng giữ vai trò then chốt trong vận hành một ngôi trường. Tuy nhiên, họ làm việc toàn thời gian như công chức nhưng lại không có phụ cấp công vụ, không có phụ cấp ưu đãi nghề, thâm niên như giáo viên.

Hiện nay, tên gọi một số vị trí việc làm chưa thật sự thống nhất giữa các loại hình cơ sở giáo dục. Cô Hường kiến nghị, cơ quan quản lý cần tiến hành rà soát, điều chỉnh theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

“Đề nghị các cấp nghiên cứu phương án để áp dụng một mức phụ cấp ưu đãi chung là 30% theo hệ số lương cho tất cả nhân viên trường học ngay từ tháng 1/2026 nhằm tạo sự công bằng và ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của họ, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và khích lệ, động viên tinh thần làm việc và gắn bó lâu dài với nghề”, cô Hường nêu ý kiến.

Cô Lê Thị Liên - nhân viên Y tế và Thiết bị tại Trường THCS Lạc Long Quân (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, quyết định lần này của Quốc hội sẽ giải quyết phần nào những thiệt thòi bấy lâu nay của đội ngũ nhân viên trường học trên cả nước.

Nhà nước cần bổ sung phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên trường học; phụ cấp lưu động/tăng ca bắt buộc cho các nhân viên phải làm ngoài giờ, ngày lễ để phục vụ hoạt động của trường. Ưu tiên xét tuyển những nhân viên đã ký hợp đồng lao động lâu năm, đang kiêm nhiệm thêm các công việc không chuyên môn.

Tại nhiều trường học, nhân viên được phân công kiêm nhiệm thêm các công việc ngoài nhiệm vụ chính nhưng việc chi trả chế độ lại thiếu tính minh bạch, chưa có văn bản quy định chế độ cụ thể. Điều này dẫn đến việc thiếu công bằng và làm giảm hiệu quả công việc. Do đó cần phải có quy định chặt chẽ, cụ thể về việc phân công và chế độ được hưởng để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Là nhân viên Kế toán tại Trường Mầm non Sơn Ca (Nam Cường, Lào Cai), cô Nguyễn Thị Mai Anh kiến nghị, cần áp dụng thang bảng lương phù hợp với trình độ và tính chất công việc của những nhân viên làm công việc chuyên môn; ban hành cơ chế tăng biên chế cho nhân viên trường học theo quy mô học sinh; bổ sung chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho nhân viên hợp đồng; cho phép nhà trường được sử dụng một phần nguồn thu hợp pháp để tăng thu nhập cho nhân viên, đảm bảo minh bạch và đúng quy định.

Nhân viên nuôi dưỡng làm việc tại Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội). Ảnh: TG

Cần sớm hiện thực hóa nghị quyết

Cô Nguyễn Thị Hường – nhân viên nuôi dưỡng, Trường Mầm non Minh Hà (Tây Phương, Hà Nội) tâm sự: “Vào nghề từ năm 2009, đến nay lương mỗi tháng của tôi hiện chỉ là 6,4 triệu đồng sau khi đã trừ BHXH. Chồng bị ốm không làm được việc nặng nên tôi phải chi tiêu tằn tiện mới tạm đủ nuôi hai con ăn học. Chúng tôi mong Nhà nước nâng phụ cấp nghề càng sớm càng tốt để nâng cao thu nhập, nếu không thì sẽ còn nhiều người không thể trụ nổi với nghề”.

Thấu hiểu những nỗi vất vả của đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, bà Bùi Thị Vân – Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) cho hay, Quốc hội đã thông qua một chính sách vô cùng cấp thiết lúc này là nâng mức phụ cấp tối thiểu 70% với giáo viên và 30% với nhân viên trường học. Đây là cấp học nhỏ nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, tính chất công việc đặc thù nên cần có cơ chế đãi ngộ phù hợp.

Từ góc nhìn thực tế, TS Lê Xuân Trung – Chủ tịch Hội đồng quản lý, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) nhấn mạnh, mức phụ cấp ưu đãi nghề 70% là sự ghi nhận xứng đáng đối với công sức, áp lực công việc và trách nhiệm ngày càng cao của giáo viên trong bối cảnh thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đây là một bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, coi giáo viên là nhân tố then chốt.

Vị chuyên gia cũng kiến nghị, Chính phủ cần rà soát và đồng bộ hóa các chế độ chính sách khác như phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi vùng để tạo thành một hệ thống đãi ngộ tổng thể, hấp dẫn hơn cho đội ngũ nhà giáo. Các cơ sở giáo dục bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Quốc hội, đồng thời mong muốn chính sách này sẽ được hiện thực hóa một cách kịp thời, rõ ràng và công bằng khi triển khai.

“Đây là cú hích lớn về chính sách tiền lương thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần thay đổi diện mạo của ngành Giáo dục. Trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn, cần xem xét thêm về khối lượng và tính chất công việc của từng nhóm nhân viên để có thể áp dụng mức phụ cấp phù hợp hơn 30% nếu công việc quá áp lực hoặc kiêm nhiệm nhiều việc”, TS Lê Xuân Trung trao đổi.

Theo cô Bùi Thị Thơ - nhân viên thư viện, Trường Tiểu học & THCS Bình Chân (Lạc Sơn, Phú Thọ), việc thăng hạng, nâng bậc chức danh nghề nghiệp là nguồn động viên lớn về mặt tinh thần, khuyến khích nhân viên trường học nâng cao năng lực chuyên môn, cống hiến cho ngành.

Dù vậy, chính sách thăng hạng còn hạn chế và chưa thật sự tương xứng với đóng góp thực tế của nhân viên trường học, nhiều nơi còn chưa thực hiện đồng bộ, vì thế cần xem xét mở rộng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thăng hạng để ghi nhận đúng mức sự đóng góp của đội ngũ này.

