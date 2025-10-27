Trên 400 học sinh được giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

{title}
{publish}
{head}
Ngày 27/10, Trường THCS Vân Phú – Manduk, phường Vân Phú đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh và 28 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Giáo viên tham gia ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Học sinh Trường THCS Vân Phú –Manduk tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy tắc đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện như xe đạp, xe đạp điện và khi đi bộ. Các em được tìm hiểu ý nghĩa của hệ thống biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống bất ngờ trên đường, cũng như xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đặc biệt, nội dung được lực lượng công an truyền tải chú trọng nhất là các quy định về độ tuổi, điều kiện được phép điều khiển xe máy, xe máy điện và những hành vi bị nghiêm cấm như: Chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tầm quan trọng của việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và đi đúng làn đường, phần đường quy định.
Toàn cảnh ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Trường THCS Vân Phú –Manduk không chỉ mang lại kiến thức bổ ích, mà còn góp phần hình thành thói quen, ý thức tuân thủ pháp luật và văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong lứa tuổi học sinh. Đây là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.
Hạnh Thúy
Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo khi thay đổi vị trí việc làm là cần thiết và phù hợp thực tiễn.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã dành một phần dung lượng đáng kể cho giáo dục, với định hướng “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực...
Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm của nhà giáo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
baophutho.vn Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng lớn, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã và đang khẳng...
baophutho.vn Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Tổ, em Ngô Thu Hà, cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì đã làm rạng...
baophutho.vn Ngày 24/10, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Chương trình tiếp nhận 20 lưu học sinh thuộc 3 tỉnh: Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phong Sa Lỳ, nước...
baophutho.vn Sáng 24/10, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc khảo sát...