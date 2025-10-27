Giáo dục
Trên 400 học sinh được giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ngày 27/10, Trường THCS Vân Phú – Manduk, phường Vân Phú đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 400 học sinh và 28 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Giáo viên tham gia ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Học sinh Trường THCS Vân Phú –Manduk tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy tắc đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện như xe đạp, xe đạp điện và khi đi bộ. Các em được tìm hiểu ý nghĩa của hệ thống biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống bất ngờ trên đường, cũng như xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đặc biệt, nội dung được lực lượng công an truyền tải chú trọng nhất là các quy định về độ tuổi, điều kiện được phép điều khiển xe máy, xe máy điện và những hành vi bị nghiêm cấm như: Chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tầm quan trọng của việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và đi đúng làn đường, phần đường quy định.

Toàn cảnh ngoại khóa giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Trường THCS Vân Phú –Manduk không chỉ mang lại kiến thức bổ ích, mà còn góp phần hình thành thói quen, ý thức tuân thủ pháp luật và văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong lứa tuổi học sinh. Đây là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.

Hạnh Thúy


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng An toàn giao thông THCS Học sinh Cảnh sát giao thông Chở quá số người quy định Nhà trường Nhân viên Giáo viên tuyên truyền giáo dục pháp luật Quản lý
