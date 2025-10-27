Phát huy khí thế “Cầu Phong Châu” để về đích cầu Hòa Sơn

Sáng 28/9, cầu Phong Châu (mới) bắc qua sông Hồng chính thức khánh thành, đưa vào khai thác sau hơn 9 tháng thi công - vượt tiến độ 3 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công trình do Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trực tiếp thi công, ghi dấu ấn kỷ lục về tiến độ trong ngành xây dựng. Phát huy khí thế “thần tốc” từ công trình cầu Phong Châu, những người lính Trường Sơn lại tiếp tục bước vào đợt thi đua đặc biệt với quyết tâm đưa cầu Hòa Sơn - công trình trọng điểm thuộc dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu về đích đúng hẹn.

Phối cảnh cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sau khi hoàn thành.

Điểm nhấn trên cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn km19 - km53 địa phận Hòa Bình có chiều dài 34 km, quy mô 2 làn đường, tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng. Được thiết kế hiện đại, đảm bảo mỹ quan và phù hợp với văn hóa dân tộc, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là dự án lớn nhất từ trước đến nay trên khu vực Hòa Bình. Trong đó, điểm nhấn là công trình cầu Hòa Sơn có chiều dài 1,2 km, trục chính dây văng lớn nhất Việt Nam dài 550 m. Cầu được thiết kế vượt hồ Hòa Bình, nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Với quyết tâm cao, công trình cầu Hòa Sơn cùng nhiều hạng mục quan trọng khác nằm trong gói thầu XL-03 đã được khởi công tháng 4/2025, do Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam - Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Long thi công.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: Gói thầu XL-03 gồm các hạng mục: Thi công 8,7 km đường và 13 cầu trên tuyến, trong đó có cầu Hòa Sơn. Đây là một trong những gói thầu phức tạp nhất, đòi hỏi khối lượng đào đắp gần 4,9 triệu m3 đất đá, hàng trăm cọc khoan nhồi đường kính lớn và nhiều hạng mục kỹ thuật đặc biệt. Riêng cầu Hòa Sơn thi công trên mặt hồ Hòa Bình phụ thuộc rất lớn vào lưu lượng nước hồ lên xuống nên gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm mưa bão vừa qua. Tính đến ngày 30/9, khối lượng thi công gói thầu XL-03 đạt gần 20,4% hợp đồng, giá trị sản xuất hơn 125 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch quý III. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, thời tiết, địa chất và nguồn vật liệu nhưng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân của Ban điều hành Trường Sơn 9 và các đơn vị thi công không ngừng nỗ lực, chủ động tổ chức thi công hợp lý, duy trì tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Phát huy khí thế “Cầu Phong Châu”

Xác định tầm quan trọng của gói thầu XL-03, đặc biệt là công trình cầu Hòa Sơn, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cầu Phong Châu, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm “về đích” cầu Hòa Sơn và các hạng mục thuộc gói thầu XL-03. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn khẳng định: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần Trường Sơn năm xưa, toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động quyết tâm đoàn kết, vượt khó, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Toàn đơn vị biến khí thế thi công cầu Phong Châu thành động lực để chinh phục cầu Hòa Sơn - công trình mang ý nghĩa quan trọng của tuyến cao tốc.

Từ ngày 15/10 - 22/12, đợt thi đua được phát động với mục tiêu giá trị sản xuất 304,5 tỷ đồng, nghiệm thu 312 tỷ đồng và thanh toán 293 tỷ đồng. Khối lượng chủ yếu bao gồm 935.000 m3 đất đá, 392 cọc khoan nhồi, 43 dầm bê tông dự ứng lực, 13.382 m3 bê tông và hơn 1.800 tấn thép...

Để đạt mục tiêu, các đơn vị đồng loạt thi công 3 ca 4 kíp, tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư. Toàn công trường hiện huy động 350 cán bộ, kỹ sư, công nhân, 135 máy thiết bị, cùng 3 trạm trộn bê tông, 1 trạm nghiền và 1 cảng vật liệu phục vụ liên tục ngày đêm. Mỗi đơn vị đều có chỉ tiêu cụ thể: Công ty 99 đảm nhiệm thi công các cầu Km45+608, Km46+085 với hơn 90 tỷ đồng giá trị sản xuất; Công ty Minh Faas thi công cầu Km44+906,65 và Km48+050 với hơn 57 tỷ đồng; Công ty Thành Long, Hưng Thành Lộc, Trung Quân, Trường Sơn 185, Chi nhánh Trường Sơn 28... đồng loạt vào cuộc với quyết tâm “Tăng tốc - Vượt khó - Về đích”.

Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9 Trần Ngọc Tuấn khẳng định: Cùng với tinh thần thi đua, Ban điều hành yêu cầu tất cả các đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường thi công. Trên công trường, 100% công nhân mang đầy đủ bảo hộ lao động, khu vực thi công được bố trí biển cảnh báo, rào chắn an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt. Ngoài ra, Ban điều hành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và tư vấn giám sát để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, thiết kế và nguồn vật liệu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn: Sau đợt thi đua cao điểm này, Ban điều hành Trường Sơn 9 và các đơn vị thi công tiếp tục phát động nhiều đợt thi đua cao điểm nối tiếp nhau trên toàn công trường. Mỗi đợt thi đua là một bước chuyển mình về tiến độ, kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ cán bộ, kỹ sư, công nhân vượt qua khó khăn, thi công liên tục 3 ca 4 kíp, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - du lịch cho vùng Tây Bắc.

Đinh Hòa