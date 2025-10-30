Trường THCS Lý Nam Đế với phong trào thi đua “Hai tốt”

Đầu tháng 9/2025, Trường THCS Nguyễn Quang Bích, xã Vạn Xuân chính thức đổi tên thành Trường THCS Lý Nam Đế. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường đã khẳng định vị thế bằng những thành quả nổi bật, cho thấy sự đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Sự ổn định và chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) là yếu tố then chốt tạo nên thành tích của nhà trường. Năm học 2024 - 2025, trường có 34 CB, GV, NV, 100% có trình độ đạt chuẩn và đều là đảng viên. Đáng chú ý, trình độ chuyên môn của đội ngũ được nâng cao rõ rệt, với 6 người trình độ Thạc sĩ, 28 người trình độ Đại học.

Phát huy thế mạnh về đội ngũ, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Toàn bộ giáo viên trong trường thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác và dạy học. Phong trào nghiên cứu khoa học trong nhà trường được quan tâm, đẩy mạnh. Năm học 2024 - 2025, trường có 6 sáng kiến được Hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và chất lượng thi vào lớp 10 THPT. Nhiều thầy, cô đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh. Những năm học gần đây, tập thể nhà trường liên tục được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, tạo tiền đề vững chắc cho phong trào “Học tốt” của học sinh.

Trường THCS Lý Nam Đế đầu tư trang thiết bị dạy và học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy giáo Bùi Mạnh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục đại trà là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, hằng năm, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập chiếm trên 99%, trong đó 15 - 20 học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Chuyên Sư phạm Hà Nội. Thành tích này giúp nhà trường ổn định ở vị trí thứ 7/249 trường THCS của tỉnh Phú Thọ cũ.

Là trường nòng cốt của huyện Tam Nông trước đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường cũng có nhiều khởi sắc. Năm học 2024 - 2025, số lượng học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng cao hơn so với năm học trước. Tiêu biểu là kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, đội tuyển môn Khoa học tự nhiên của trường đã giành giải Nhất đồng đội toàn tỉnh và có một giải Nhất với số điểm tuyệt đối 20/20 điểm. Thành tích này góp phần quan trọng đưa đội tuyển học sinh giỏi của huyện tăng 1 bậc so với năm học trước, đứng thứ 6/13 huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ cũ.

Thành công của Trường THCS Lý Nam Đế được xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết và lãnh đạo xuyên suốt. Chi bộ Đảng nhà trường với 34 đảng viên đã chỉ đạo toàn diện các hoạt động và nhiều năm liên tục được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học an toàn - thân thiện - bình đẳng”... Sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể CB, GV, NV cùng với truyền thống hiếu học của học sinh đã tạo nên một môi trường giáo dục tích cực để nhà trường tiếp tục thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và gặt hái nhiều thành tích hơn trong năm học 2025 - 2026.

Hồng Nhung