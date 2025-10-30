Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông Lô

Ngày 30/10, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã đi kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông LôPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông Lô

Trụ cầu sông Lô bị hư hỏng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, ngay sau khi trụ T3 cầu Sông Lô địa bàn xã Đoan Hùng bị hư hỏng, chiều ngày 27/10, Sở Xây dựng đã có văn bản tổ chức phân luồng giao thông, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu; cắm lại biển báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an xã Đoan Hùng bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc; các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu theo dõi, báo cáo thường xuyên tình trạng cầu để kịp thời xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông Lô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông LôĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra thực tế tại vị trí trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Đây là sự cố rất nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng của công trình. Đồng chí lưu ý trước mắt cần phải mời các nhà khoa học, các chuyên gia về cầu đường để tổ chức khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để khắc phục sự cố.

Trong quá trình chờ kết quả thẩm định, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với xã Đoan Hùng khẩn trương có phương án đảm bảo việc đi lại của người dân 2 bên bờ sông được thuận lợi và tuyệt đối an toàn khi qua sông. Trước mắt cần huy động lực lượng, máy móc tiến hành sửa chữa, lập lại bến phà Đoan Hùng; bố trí phà chuyên dụng vận chuyển người và phương tiện khi qua sông Lô.

Đồng chí yêu cầu xã Đoan Hùng, lực lượng công an, Sở Xây dựng tiến hành rà soát, kiên quyết xử lý những chủ phương tiện phà, xuồng chở người dân qua sông tự phát. Bên cạnh đó phải tuyên truyền cho người dân nắm rõ thông tin về thực trạng cầu, không hoang mang, không chia sẻ những thông tin không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Cầu Đoan Hùng Sông Lô Điều tiết giao thông Phương tiện Cảnh sát giao thông Khẩn trương rà soát Kiểm tra đảm bảo an toàn tính mạng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Phú Thọ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng
2025-10-30 16:05:00

baophutho.vn Trong bối cảnh vừa thực hiện ổn định tổ chức sau sáp nhập, vừa đối mặt với nhiều khó khăn từ thời tiết cực đoan và ý thức người dân, ngành Lâm...

Đại hội Công đoàn xã Lập Thạch lần thứ I

Đại hội Công đoàn xã Lập Thạch lần thứ I
2025-10-30 11:46:00

baophutho.vn Ngày 30/10, Công đoàn xã Lập Thạch tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030. Dự Đại hội có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Lập Thạch và 120 đại...

Cận cảnh sự cố hư hỏng trụ cầu sông Lô

Cận cảnh sự cố hư hỏng trụ cầu sông Lô
2025-10-29 07:31:00

baophutho.vn Sau một thập kỷ đưa vào sử dụng, cầu sông Lô (địa bàn xã Đoan Hùng) gặp sự cố hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3. Nước sông Lô xuống thấp để lộ phần...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long