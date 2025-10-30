Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra sự cố tại cầu Sông Lô

Ngày 30/10, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã đi kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trụ cầu sông Lô bị hư hỏng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, ngay sau khi trụ T3 cầu Sông Lô địa bàn xã Đoan Hùng bị hư hỏng, chiều ngày 27/10, Sở Xây dựng đã có văn bản tổ chức phân luồng giao thông, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu; cắm lại biển báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an xã Đoan Hùng bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc; các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu theo dõi, báo cáo thường xuyên tình trạng cầu để kịp thời xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra thực tế tại vị trí trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Đây là sự cố rất nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng của công trình. Đồng chí lưu ý trước mắt cần phải mời các nhà khoa học, các chuyên gia về cầu đường để tổ chức khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để khắc phục sự cố.

Trong quá trình chờ kết quả thẩm định, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với xã Đoan Hùng khẩn trương có phương án đảm bảo việc đi lại của người dân 2 bên bờ sông được thuận lợi và tuyệt đối an toàn khi qua sông. Trước mắt cần huy động lực lượng, máy móc tiến hành sửa chữa, lập lại bến phà Đoan Hùng; bố trí phà chuyên dụng vận chuyển người và phương tiện khi qua sông Lô.

Đồng chí yêu cầu xã Đoan Hùng, lực lượng công an, Sở Xây dựng tiến hành rà soát, kiên quyết xử lý những chủ phương tiện phà, xuồng chở người dân qua sông tự phát. Bên cạnh đó phải tuyên truyền cho người dân nắm rõ thông tin về thực trạng cầu, không hoang mang, không chia sẻ những thông tin không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội.

Gia Thái