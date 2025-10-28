Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ba người chơi bi-a ăn tiền ở Phú Thọ bị bắt

Công an phát hiện, bắt giữ 3 người đàn ông ở Phú Thọ có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bi-a được thua bằng tiền.

Sáng 28/10, Công an xã Hạ Hòa (Phú Thọ) cho biết đã báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bi-a ăn tiền.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Đình Long (SN 1997), Nguyễn Tiến Phong (SN 1993) và Hoàng Xuân Phúc (SN 1992), cùng trú ở xã Văn Lang, Phú Thọ.

Ba người chơi bi-a ăn tiền ở Phú Thọ bị bắt

Ba người đàn ông ở Phú Thọ chơi bi-a ăn tiền bị công an bắt giữ. Ảnh minh họa: Trọng Hiếu

Qua kiểm tra hành chính trước đó, Công an xã Hạ Hòa phát hiện 3 đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a được thua bằng tiền tại một quán thuộc khu 3, xã Hạ Hòa.

Quá trình làm việc, công an xác định Long và Phong trực tiếp tham gia đánh bạc, còn Phúc cho Phong vay tiền để đánh bạc.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một bàn bi-a, 16 bóng bi-a, 3 cây gậy chơi bi-a, 2 găng tay và số tiền trên 21 triệu đồng là tang vật liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc. Công an xã Hạ Hòa khuyến cáo mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tệ nạn xã hội.

Nguồn dantri.com.vn


Nguồn dantri.com.vn

 Từ khóa: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ Hành vi Người chơi Phát hiện Người đàn ông Lực lượng chức năng Bị bắt Công an xã Cung cấp thông tin
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hải Lựu xây dựng địa bàn sạch ma túy

Hải Lựu xây dựng địa bàn sạch ma túy
2025-10-27 09:50:00

baophutho.vn Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của người dân, Công an xã Hải Lựu chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long