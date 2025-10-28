Ba người chơi bi-a ăn tiền ở Phú Thọ bị bắt

{title}
Công an phát hiện, bắt giữ 3 người đàn ông ở Phú Thọ có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bi-a được thua bằng tiền.
Sáng 28/10, Công an xã Hạ Hòa (Phú Thọ) cho biết đã báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bi-a ăn tiền.
Ba đối tượng gồm Nguyễn Đình Long (SN 1997), Nguyễn Tiến Phong (SN 1993) và Hoàng Xuân Phúc (SN 1992), cùng trú ở xã Văn Lang, Phú Thọ.
Ba người đàn ông ở Phú Thọ chơi bi-a ăn tiền bị công an bắt giữ. Ảnh minh họa: Trọng Hiếu
Qua kiểm tra hành chính trước đó, Công an xã Hạ Hòa phát hiện 3 đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a được thua bằng tiền tại một quán thuộc khu 3, xã Hạ Hòa.
Quá trình làm việc, công an xác định Long và Phong trực tiếp tham gia đánh bạc, còn Phúc cho Phong vay tiền để đánh bạc.
Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một bàn bi-a, 16 bóng bi-a, 3 cây gậy chơi bi-a, 2 găng tay và số tiền trên 21 triệu đồng là tang vật liên quan đến vụ việc.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc. Công an xã Hạ Hòa khuyến cáo mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tệ nạn xã hội.
Nguồn dantri.com.vn
