Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

Ngày 26/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Vĩnh Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hữu - vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh An. Hoạt động này khẳng định đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên Trần Tú Anh và lãnh đạo xã Vĩnh An chỉ đạo phương án vận chuyển vật liệu.

Đoàn công tác do Thượng tá Trần Tú Anh – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Tạ Tất Hưng đã có mặt tại gia đình từ sáng sớm. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ xã bắt tay ngay vào công việc.

Bà Nguyễn Thị Hữu tuổi cao, sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng ngôi nhà mới là mong mỏi chung của đơn vị và chính quyền địa phương, nhằm giúp bà có một nơi an cư, ổn định cuộc sống tuổi già.

Các cán bộ, chiến sĩ PTKV 4 - Vĩnh Yên cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh An giúp vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Hữu làm nhà.

Không khí làm việc trở nên khẩn trương, sôi nổi, trách nhiệm cao. Các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại thời tiết oi nóng, nhiệt tình tham gia vào mọi công đoạn, từ tháo dỡ nhà cũ, dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, đến thực hiện các phần việc kỹ thuật. Tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” tạo nên khí thế thi công mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa.

Ngôi nhà khi hoàn thành không chỉ là nơi ở khang trang, vững chắc mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp bà Nguyễn Thị Hữu an tâm dưỡng già.

Cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia các công đoạn làm nhà.

Hoạt động này đã để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, minh chứng cho sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương ngày càng vững chắc.

Ngọc Thắng