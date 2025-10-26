Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

{title}
{publish}
{head}
Ngày 26/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Vĩnh Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hữu - vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh An. Hoạt động này khẳng định đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên Trần Tú Anh và lãnh đạo xã Vĩnh An chỉ đạo phương án vận chuyển vật liệu.
Đoàn công tác do Thượng tá Trần Tú Anh – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Tạ Tất Hưng đã có mặt tại gia đình từ sáng sớm. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ xã bắt tay ngay vào công việc.
Bà Nguyễn Thị Hữu tuổi cao, sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng ngôi nhà mới là mong mỏi chung của đơn vị và chính quyền địa phương, nhằm giúp bà có một nơi an cư, ổn định cuộc sống tuổi già.
Các cán bộ, chiến sĩ PTKV 4 - Vĩnh Yên cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh An giúp vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Hữu làm nhà.
Không khí làm việc trở nên khẩn trương, sôi nổi, trách nhiệm cao. Các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại thời tiết oi nóng, nhiệt tình tham gia vào mọi công đoạn, từ tháo dỡ nhà cũ, dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, đến thực hiện các phần việc kỹ thuật. Tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” tạo nên khí thế thi công mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa.
Ngôi nhà khi hoàn thành không chỉ là nơi ở khang trang, vững chắc mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp bà Nguyễn Thị Hữu an tâm dưỡng già.
Cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia các công đoạn làm nhà.
Hoạt động này đã để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, minh chứng cho sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương ngày càng vững chắc.
Ngọc Thắng
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương phát động phong trào thi đua "3 nhất" để làm động...
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/10 đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Tùng...
Nhiều cuộc gọi và tin nhắn giả mạo, lừa đảo với thủ đoạn tinh vi xuất hiện, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong xã hội.
baophutho.vn Chiều 24/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt...
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 9 giờ sáng nay (24/10) xảy ra vụ cháy nhà...
baophutho.vn Trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng...
baophutho.vn Ngày 23/10, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2025. Tham gia lớp...