Phản bác luận điệu xuyên tạc về phong trào thi đua “3 nhất” trong lực lượng Công an

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương phát động phong trào thi đua “3 nhất” để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đó là: “Kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất”. Trong đó “kỷ luật” là nền tảng, “trung thành” là cốt lõi và “gần dân” là thước đo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về lực lượng CAND với niềm tin yêu sâu sắc; tin tưởng vào bản lĩnh, trách nhiệm, ý chí của toàn lực lượng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ ANTT, coi CAND là lực lượng quan trọng góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công hiển hách, trở thành “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và những phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng.

Công an xã Lực Hành, Tuyên Quang cõng người dân qua dòng nước lũ.

Vì vậy, phong trào thi đua “3 nhất” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến nâng cao hiệu quả công tác, tạo động lực cho lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thực tiễn 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam cho thấy, với vai trò và nhiệm vụ cao cả trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an luôn là mục tiêu mà các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối chính trị ở trong và ngoài nước hướng tới nhằm chính trị hóa, tìm cách bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự, phủ nhận những công lao, sự hy sinh vất vả ngày đêm bảo vệ sự bình an cho đất nước và nhân dân.

Chính vì vậy, sau khi bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, chỉ đạo về phong trào “3 nhất” trong lực lượng CAND thì số đối tượng chống đối thuộc tổ chức Việt Tân tìm cách xuyên tạc, “bẻ lái” phong trào này theo chiều hướng méo mó, lệch lạc.

Với lối mòn trong tư duy của những đối tượng thù địch với chế độ, thiếu thiện chí với lực lượng CAND, các đối tượng đã dùng “lưỡi không xương” phủ nhận mọi công lao, sự hy sinh vất vả, đồng thời lật lọng, thêu dệt những câu chuyện không có thật hoặc thổi phồng những vấn đề hạn chế, tồn tại nhằm bôi đen danh dự, uy tín lực lượng CAND, tìm cách chia rẽ mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân.

Trong một bài viết đăng tải trên trang fanpage của tổ chức này, Việt Tân lu loa rằng: “sự kỷ luật này chẳng qua là phải tuân lệnh một cách bất chấp bất kể đúng sai, bịt miệng dân, bảo vệ sai phạm của đảng viên, cưỡng chế bài bản không để lại dấu vết”. Bên cạnh đó, các đối tượng còn cố tình bóp méo, xuyên tạc về lòng trung thành của lực lượng Công an với luận điệu như “Công an chỉ trung thành với giai cấp lãnh đạo, chứ không trung thành với đời sống và nỗi khổ của dân đen”!

Có thể thấy, với cách tiếp cận như vậy, chúng cố tình lèo lái vấn đề hòng gây hiểu lầm, làm mất lòng tin trong xã hội, làm suy yếu uy tín của lực lượng Công an; dựng nên những câu chuyện sai trái, tô vẽ, thổi phồng các sai sót để tạo ấn tượng rằng cả lực lượng Công an đều có vấn đề về việc chấp hành kỷ luật. Qua đó, chúng cố tình hướng lái bản chất chính trị của lực lượng CAND sang lập trường, bản chất chính trị xấu.

Dù quan điểm này không mới lạ nhưng nếu không đề cao sự cảnh giác, không ít người nhẹ dạ cả tin, có hiềm khích với lực lượng Công an có thể sẽ bị “dắt mũi” theo chiều hướng tiêu cực, ảnh hưởng mối quan hệ keo sơn, bền chặt giữa CAND với nhân dân trong tổng hòa khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong khi đó, tính kỷ luật trong CAND Việt Nam được thể hiện hằng ngày thông qua việc mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ pháp luật, điều lệnh, chỉ thị của cấp trên và phẩm chất đạo đức, liêm chính, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ nhân dân. Do đó, kỷ luật là nền tảng, là yếu tố then chốt để tăng cường sức mạnh, uy tín, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện sự trung thành và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Với vai trò là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, lực lượng Công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng. Điều này được quy định trong Hiến pháp và các văn kiện chính thức, nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích của đất nước, nhân dân. Thực tiễn qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã lập nên những chiến công to lớn, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là mối quan hệ máu thịt, mật thiết, không thể tách rời, được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Với nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, việc nêu cao tính kỷ luật, tất yếu lực lượng Công an phải nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy vai trò là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng. Tuy nhiên, giữa Đảng và nhân dân là quan hệ biện chứng, do đó bảo vệ Đảng chưa đủ mà CAND có trách nhiệm cao cả là bảo vệ sự bình yên, cuộc sống của nhân dân. Đó là yếu tố cốt lõi được đúc kết trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển của lực lượng CAND .

Do đó, những nhận định mà các đối tượng đăng tải trên trang Việt Tân là sự phán xét một cách vô căn cứ xuất phát từ góc nhìn sai trái, cực đoan của những kẻ chống phá mang tư tưởng định kiến, thù hằn với chế độ và lực lượng Công an. Và những luận điệu này thực chất nhằm cổ xúy cho âm mưu, ý đồ đòi phi chính trị lực lượng vũ trang mà chúng rêu rao bấy lâu nay.

Không chỉ xuyên tạc về tính kỷ luật, lòng trung thành, chúng còn cố tình “ngụy tạo chứng cứ”, phủ nhận về mối quan hệ giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân. Nhưng những luận điệu mà chúng đưa ra quá cũ kỹ, theo dạng rập khuôn máy móc, chủ yếu gắn với các lĩnh vực nhạy cảm trong xã hội. Chính vì vậy, dư luận cũng cảm thấy ngán ngẩm, “dị ứng” với các dạng tin sai trái của những kẻ chuyên “bới lông tìm vết”, thêu dệt, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín lực lượng CAND.

Suốt chặng đường 80 năm qua, CAND Việt Nam không chỉ khẳng định là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng mà còn chứng minh vai trò “lá chắn thép” bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng Công an chính quy được đưa về cơ sở đã tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương về phong trào “gần dân” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, khi được bố trí xuống địa bàn cơ sở, lực lượng Công an chính quy đã thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần rất tích cực trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác dân vận khéo, củng cố vững chắc niềm tim của quần chúng nhân dân.

Những minh chứng sống động về sự “gần dân” của lực lượng Công an được tô đậm, rõ nét hơn với những hình ảnh đẹp, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là mỗi khi nhân dân phải đối diện với khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.

Trong cơn bão số 10, số 11 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ CAND luôn thể hiện vai trò nòng cốt đi đầu, phát huy vai trò xung kích, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão; trực tiếp tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong điều kiện mưa bão...

Thực hiện chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, lực lượng Công an chính quy tại cơ sở đã luôn đồng hành với nhân dân, vận động cán bộ, chiến sĩ góp của, góp công, góp sức để thực hiện thắng lợi lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nhèo – không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực tiễn có muôn vàn câu chuyện về tấm gương người tốt, việc tốt, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND anh hùng. Đó cũng là “thước đo” về sự hài lòng của phong trào “gần dân”. Những điểm sáng đó tiếp tục tăng thêm sức mạnh phản bác các luận điệu xuyên tạc của Việt Tân và các nhà “dân chủ” giả hiệu, những đối tượng luôn tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá lực lượng Công an.

Thời gian tới, phong trào “3 nhất” sẽ được Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt sâu rộng trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ trở thành những “ngọn cờ” tiên phong hiện thực hóa phong trào này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Phong trào sẽ tạo động lực trong xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

