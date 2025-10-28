Lực sỹ Nguyễn Thành Duy giành huy chương vàng Đại hội thể thao trẻ châu Á

Tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 đã được mang về bởi lực sỹ Nguyễn Thành Duy sau cuộc thi đấu hạng 65kg nam, môn cử tạ vào tối 27/10.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cơn khát huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam đã được giải tỏa sau phần thi đấu của Nguyễn Thành Duy ở hạng 65kg nam môn cử tạ.

Trong phần thi cử giật, Thành Duy chỉ nâng tạ thành công một lần và thành tích 120kg chỉ giúp lực sỹ 16 tuổi xếp hạng tư. Bước sang phần thi cử đẩy, Thành Duy thất bại ở mức 152kg song lại lại bứt phá mạnh mẽ với 153kg và 156kg ở 2 lần cử sau đó.

Với việc các đô cử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Kazakhstan không vượt qua mức tạ 156kg trong phần đấu, tấm huy chương vàng hạng 65 kg nam chính thức thuộc về đô cử Việt Nam Nguyễn Thành Duy.

Không chỉ có vậy, thành tích 156kg giúp Thành Duy phá kỷ lục trẻ châu Á và kỷ lục Đại hội thể thao trẻ châu Á nội dung cử đẩy. Ngoài ra, mức tổng cử 276kg của Thành Duy cũng được ghi nhận là kỷ lục mới của Đại hội thể thao trẻ châu Á song thành tích này không được tính huy chương do điều lệ đại hội quy định trao huy chương nội dung cử giật và cử đẩy.

Tính riêng nội dung cử đẩy, thành tích 156kg của lực sỹ đến từ Khánh Hòa áp đảo so với mức 152kg của Beibarys Yerseit (Kazakhstan) giành huy chương bạc và Jin Myong Hoe (Triều Tiên) giành huy chương đồng với 150kg.

Kết thúc phần thi đấu 6 hạng cân đầu tiên của môn cử tạ AYG3, các lực sỹ Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Tại đại hội, cử tạ Việt Nam góp mặt với 4 lực sỹ (2 nam, 2 nữ) và hi vọng tranh chấp huy chương cuối cùng đặt trên vai Y Liên ở hạng 53kg nữ, với cuộc thi đấu diễn ra vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 28/10.

Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 diễn ra tại Bahrain từ ngày 22 đến 31/10 với sự góp mặt của hơn 4.000 vận động viên, đoàn Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 50 vận động viên, 15 huấn luyện viên tranh tài ở 11/28 môn trong chương trình thi đấu đại hội.

