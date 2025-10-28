Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất: Phất cao cờ hồng, thi đua giành 4 nhất

Thực hiện Hướng dẫn số 890/HD-BCH ngày 17/9/2025 của Bộ CHQS tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng - Thi đua giành 4 nhất”, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã triển khai đồng bộ, sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2025.

CBCS Ban Chỉ huy PTKV2 – Thống Nhất tham gia ngày công giúp dân thu hoạch lúa

Đại tá Trần Anh Sơn - Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất cho biết: Đợt thi đua “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 4 nhất” diễn ra trong bối cảnh đơn vị vừa sáp nhập, tổ chức lại lực lượng, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn; thời tiết nắng nóng, mưa bão thất thường đã gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng bộ phận. Các tổ thi đua, hội đồng thi đua khen thưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên kịp thời, tạo khí thế sôi nổi, phát huy ý chí, trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

CBCS Ban Chỉ huy PTKV 2- Thống Nhất thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị

Công tác giáo dục, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT tỉnh Phú Thọ.Đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quốc khánh, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; gắn thi đua với thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và chống chủ nghĩa cá nhân. 100% cán bộ, chiến sĩ vững vàng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tặng 31 suất quà cho thân nhân thương binh, bệnh binh, người có công; phối hợp Phường Thống Nhất dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong đợt thi đua, Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đơn vị phối hợp các xã, phường phúc tra nguồn thanh niên trong độ tuổi, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện cơ động xử lý kịp thời các tình huống.Các kế hoạch huấn luyện, văn kiện SSCĐ được bổ sung, hoàn thiện đúng quy định. Kết quả huấn luyện tại chức giai đoạn 1 đạt 83% khá, giỏi; giai đoạn 2 đạt 83,5% khá, giỏi. Huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp đạt 83,2% khá, giỏi; huấn luyện dân quân tự vệ có 32 cán bộ tham gia, kết quả đạt loại khá. Cùng với đó, đơn vị tích cực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong cơn bão số 10 và số 11, Ban Chỉ huy PTKV2 huy động tổng cộng 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với hơn 600 dân quân các xã, phường tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ CHQS tỉnh tiến hành hủy nổ thành công, an toàn quả bom chùm CBU-87 được người dân phát hiện tại bờ sông Đà

Cùng với đó, Thực hiện Chỉ thị 79/CT-BQP và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì chặt chẽ; không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử; trên 80% cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, ứng dụng nền tảng số trong công tác chỉ huy, huấn luyện và quản lý. Phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành điểm sáng, giúp mỗi quân nhân trở thành “chiến sĩ số”, góp phần hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa trang bị.

Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất phối hợp với các cơ sở y tế địa phương làm tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2026

Thượng tá Bùi Quang Thiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất khẳng định: Nhờ triển khai toàn diện, đồng bộ, nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nên Ban Chỉ huy PTKV2 - Thống Nhất đã tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của phong trào “Phất cao cờ hồng - Thi đua giành 4 nhất”. Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025, gắn với các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, “nói đi đôi với làm”, tập thể Ban CHPTKV2 - Thống Nhất quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững bình yên trên quê hương Đất Tổ.

Đức Anh - Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất