Đại hội Công đoàn phường Việt Trì lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/10, Công đoàn phường Việt Trì tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, phường Việt Trì cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Việt Trì hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp với 14.500 lao động. Tỉ lệ lao động là đoàn viên Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp chiếm 97% tổng số công nhân lao động.

Thời gian qua, việc làm của công nhân lao động tại các doanh nghiệp cơ bản ổn định với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Điều kiện làm việc của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần động viên người lao động yên tâm gắn bó làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn phường Việt Trì khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động; phấn đấu phát triển thêm 300 đoàn viên trở lên, thành lập công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp đủ điều kiện. Đồng thời, đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc, phấn đấu trên 95% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể; tăng cường phối hợp chăm lo phúc lợi, an sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bình đẳng giới.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Công đoàn phường Việt Trì quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Việt Trì khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Thu Hương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hồng Nhung