{title}
{publish}
{head}
Ngày 12/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa, Công đoàn Công ty TNHH Amo Vina.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa.
Chị Nguyễn Thị Hòa là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù nhà ở xuống cấp trong thời gian dài nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn cùng nỗ lực của gia đình đã giúp chị hoàn thành ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, an toàn.
Chương trình “Mái ấm công đoàn” là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ trong chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội.
Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn tiếp thêm động lực để đoàn viên yên tâm lao động, công tác, vươn lên trong cuộc sống.
Thu Hà
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/12, không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở...
baophutho.vn Hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI”, sáng 12/12, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa...
baophutho.vn Ngày 12/12, tại nhà văn hóa khu 13 Ngọc Quan, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Lễ phát động Tháng Dân vận năm 2025.
baophutho.vn Cách trung tâm xã Trung Sơn 15 km, bản Nhồi có 98 hộ, với 552 nhân khẩu nằm nép mình dưới những tán rừng như đang được núi Đèo Bụt, Khe Thát,...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/12, bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến nhiều khu vực...
baophutho.vn Ngày 11/12, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của...
baophutho.vn Ngày 11/12, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Việt Trì tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn...