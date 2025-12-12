Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”

Ngày 12/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa, Công đoàn Công ty TNHH Amo Vina.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa.

Chị Nguyễn Thị Hòa là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù nhà ở xuống cấp trong thời gian dài nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn cùng nỗ lực của gia đình đã giúp chị hoàn thành ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, an toàn.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ trong chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội.

Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn tiếp thêm động lực để đoàn viên yên tâm lao động, công tác, vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hà