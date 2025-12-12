Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”

Ngày 12/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa, Công đoàn Công ty TNHH Amo Vina.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Hòa.

Chị Nguyễn Thị Hòa là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù nhà ở xuống cấp trong thời gian dài nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn cùng nỗ lực của gia đình đã giúp chị hoàn thành ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, an toàn.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ trong chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội.

Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn tiếp thêm động lực để đoàn viên yên tâm lao động, công tác, vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mái ấm công đoàn Hỗ trợ xây dựng tỉnh Phú Thọ tổ chức Kinh phí Hoàn cảnh khó khăn Lđlđ tỉnh Công ty Người lao động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI

Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI
2025-12-12 14:13:00

baophutho.vn Hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI”, sáng 12/12, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa...

Bản xa đón nắng về

Bản xa đón nắng về
2025-12-12 08:37:00

baophutho.vn Cách trung tâm xã Trung Sơn 15 km, bản Nhồi có 98 hộ, với 552 nhân khẩu nằm nép mình dưới những tán rừng như đang được núi Đèo Bụt, Khe Thát,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long