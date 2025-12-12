Xã Đoan Hùng phát động Tháng Dân vận năm 2025

Ngày 12/12, tại nhà văn hóa khu 13 Ngọc Quan, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Lễ phát động Tháng Dân vận năm 2025.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy xã Đoan Hùng nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và đạt nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng trao kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận đã góp phần quan trọng giúp Đoan Hùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 270,2 tỷ đồng, đạt 213,41% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 806 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,03%.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ phát động.

Tại Lễ phát động đã triển khai các hoạt động hưởng ứng như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày nông sản, hướng dẫn hội viên bán hàng online, livestream bán các sản phẩm OCOP; khánh thành đường cây thanh niên; tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện sáng kiến “Chính quyền thân thiện, phục vụ tận tâm”; khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi...

Từ hoạt động Tháng Dân vận tiếp tục tạo luồng sinh khí mới trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hơn trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Đức Anh