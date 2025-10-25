Nhanh chóng dập tắt vụ cháy nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa, chống cháy lan, cháy lớn

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/10 đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Tùng Lâm Hoà Bình tại thôn Tân Sơn, xã Lương Sơn. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì nhựa và các sản phẩm từ nhựa, có tổng số 3 nhà xưởng, 1 nhà kho và 1 nhà văn phòng cùng các công trình phụ trợ. Nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy và có khả năng lan nhanh.

Hiện trường vụ cháy

Một nhà xưởng bị hư hỏng sau vụ cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, trước tính chất của vụ cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác dập lửa. Sau đó, điều động thêm 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy khu vực Hoà Bình đến hỗ trợ. Phòng PC07, Công an Thành phố Hà Nội cũng đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ công tác chữa cháy.

Chính quyền xã Lương Sơn, Công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng PC07, đơn vị quân đội và một số doanh nghiệp khác gần địa bàn, cùng các học viên, giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (cơ sở 2) tiến hành dập lửa, chống cháy lan, di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Tổng số lực lượng đến hỗ trợ khoảng 500 người.

Các lực lượng tham gia di chuyển tài sản ra nơi an toàn.

Đến 15 giờ 45 phút, đám cháy đã được khống chế và đến 16 giờ 5 phút được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm hư hỏng 1 nhà xưởng 700m2 và 1 nhà xưởng liền kề bị cháy khoảng 800m2 trong tổng số 2.000m2.

Với nỗ lực hiệp đồng của các lực lượng đã kịp thời chống cháy lớn, cháy lan rộng và cứu được nhiều tài sản của doanh nghiệp.

Ước tính sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ theo quy định.

Cẩm Lệ