Hải Lựu xây dựng địa bàn sạch ma túy

Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của người dân, Công an xã Hải Lựu chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, việc xây dựng địa bàn sạch ma túy được đơn vị quan tâm, chú trọng, triển khai thành công và đạt kết quả tích cực.

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Hải Lựu được tập trung triển khai quyết liệt. Từ nhiều năm nay, địa phương không có tội phạm liên quan đến ma túy; an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; đời sống kinh tế, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao.

Có được kết quả đó, hằng năm, UBND xã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh; xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cán bộ thôn Đại Nghĩa, xã Hải Lựu thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân nhằm phòng ngừa hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy

Xác định nguy cơ ma túy xâm nhập vào địa bàn từ người dân đi làm ăn xa trở về địa phương, Công an xã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, thôn dân cư; tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch duy trì địa bàn sạch ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, người dân tự bảo vệ mình, chủ động không vi phạm pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội.

Tại thôn Hồng Sinh, một trong những thôn dân cư dân số đông, có tuyến đường tỉnh lộ 307 và nhiều tuyến đường liên xã đi qua, từ năm 2021, được triển khai mô hình “camera an ninh” với 20 mắt camera chất lượng cao, kết nối wifi, quản lý qua máy chủ đặt tại trụ sở công an xã. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được kiểm soát sặt chẽ. Các vụ việc, vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Từ nhiều năm nay, trên địa bàn xã không để xảy ra vụ việc, vi phạm pháp luật về ma túy.

Lãnh đạo địa phương cho biết: Trước đây, một số đối tượng xấu trên địa bàn thường cấu kết, móc nối với đối tượng địa bàn giáp ranh thực hiện hành vi vi pháp luật nói chung, vi phạm về ma túy nói riêng. Trước tình hình đó, Công an xã Hải Lựu chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đơn vị xây dựng quy chế phối hợp, đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT như các mô hình: “Tự quản về ANTT”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”... Thực hiện nghiêm chế độ giao ban công tác, kịp thời trao đổi, báo cáo với công an huyện, cấp ủy chính quyền địa phương để có phương án xử lý giải quyết các vụ việc phức tạp.

Để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng công an cơ sở tích cực phối hợp với người dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, có giải pháp phòng ngừa hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hải Lựu giữ vững ổn định. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Công an xã tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai kế hoạch duy trì địa bàn sạch ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

Với quyết tâm xây dựng xây dựng địa bàn sạch ma túy thực sự bền vững, Công an xã Hải Lựu đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp đấu tranh phòng, ngừa ma túy trên địa bàn. Các thôn dân cư đều xây dựng tiêu chí không có tệ nạn ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng công an xã thường xuyên nắm hình hình, quản lý, giám sát các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai hiệu quả nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống ma túy như: Mô hình “Toàn dân đấu tranh xóa ma túy” , “Toàn dân đấu tranh với tội phạm ma túy, trộm cắp” và mô hình “Toàn dân phòng ngừa, đấu tranh xóa ma túy”...Từ đó, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Minh