Cảnh báo nguy cơ tội phạm giết người tái diễn

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, không xảy ra các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia. Tội phạm tuy giảm về số lượng nhưng vẫn diễn biến phức tạp, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, không thể chủ quan trước những dấu hiệu tiềm ẩn của tội phạm bạo lực, đặc biệt là tội giết người – loại tội phạm luôn để lại hậu quả nặng nề cả về tính mạng lẫn tâm lý xã hội.

Khi mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch lớn

Ngày 2/7, do có mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hàng ngày nên Đỗ Văn Hải, sinh năm 1965 ở thôn Tân Thịnh, xã Hội Thịnh đã dùng chiếc búa bằng kim loại dài 30cm, gồm phần chuôi bằng kim loại dạng ống dài 27cm, đường kính 2cm và phần đầu búa có kích thước 13x3cm, có một đầu phẳng nhẵn, một đầu tù vát, đánh nhiều nhát vào đầu, mặt của vợ Hải là bà Phùng Thị Thảo, sinh năm 1966. Hậu quả bà Thảo tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hải về tội “Giết người.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/8, do mâu thuẫn cá nhân nên Trần Văn Bình, sinh năm 1989 đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, người của vợ Bình là chị Trần Thị Hường, sinh năm 1994 (đều ở xã Đào Xá). Hậu quả: chị Hường tử vong. Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi “Giết người” của Trần Văn Bình.

Đây là 2 vụ án đau lòng cho thấy mâu thuẫn vợ chồng tuy có thể âm ỉ nhưng không được giải quyết kịp thời dẫn tới hệ quả nghiêm trọng. Bạo lực gia đình không chỉ là xô xát cơ bản mà có thể “bùng nổ” thành giết người nếu có yếu tố kích phát như rượu bia, ghen tuông, nghi ngờ, áp lực kinh tế.

Theo thống kê của Công an tỉnh, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, khẳng định năng lực, quyết tâm và sự chủ động của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Từ 1/10/2024 đến 30/9/2025, toàn tỉnh khởi tố 14 vụ/14 bị can về tội giết người. Đây là kết quả của quá trình siết chặt quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Liên Sơn triển khai công tác phòng chống tội phạm giữ an ninh trật tự trên địa bàn

Nhiều vụ án cho thấy hung thủ không có tiền án, tiền sự. Chỉ vì một lời nói thiếu kiềm chế, một chén rượu hay xích mích trong sinh hoạt mà dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Đây là điều đáng lo ngại hơn cả, vì nó phản ánh sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận người dân.

Phối hợp nhiều ngành – Giải pháp toàn diện để ngăn chặn từ gốc

Xã hội càng phát triển, áp lực cuộc sống càng cao, tội phạm bạo lực càng dễ bộc phát nếu thiếu kiểm soát. Cơ quan chức năng cảnh báo, rượu bia, cờ bạc, tín dụng đen và bạo lực gia đình vẫn là những “ngòi nổ” chủ yếu dẫn tới án mạng.

Nhằm kiểm soát và ngăn ngừa tội phạm giết người, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Theo đó, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an. Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị – từ thôn, bản, khu phố – trong việc hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Địa phương nào để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, người đứng đầu chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm.

Song song với đó, các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... đã đẩy mạnh mô hình “Tổ hòa giải cộng đồng”, “Gia đình an toàn – không bạo lực”, góp phần phát hiện sớm và xử lý kịp thời các mâu thuẫn tiềm ẩn trong dân cư.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên được các cấp, ngành đẩy mạnh. Lực lượng Công an xã, phường phối hợp với các đoàn thể, nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.

Công an phường Thống Nhất tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình

Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc và ý thức pháp luật cho giới trẻ là nhiệm vụ sống còn. Mỗi thanh niên hiểu rằng bạo lực không bao giờ là cách giải quyết vấn đề – đó chính là phòng ngừa tội phạm lâu dài. Khi mỗi người biết kiềm chế cảm xúc, biết tìm đến cơ quan chức năng thay vì tự giải quyết bằng bạo lực, tội phạm giết người sẽ được ngăn chặn từ gốc.”

Không để “mâu thuẫn nhỏ thành án mạng lớn”

Không ít vụ án gần đây gây bàng hoàng dư luận khi hung thủ là người quen, người thân, thậm chí là hàng xóm – cho thấy tội ác có thể bắt nguồn từ những xung đột rất nhỏ, nhưng do thiếu kỹ năng kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn, đã biến thành bi kịch.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm. Việc kéo giảm tội phạm giết người không chỉ nhờ biện pháp nghiệp vụ mà còn nhờ sự phối hợp của các cấp, các ngành và ý thức người dân trong việc phát hiện, hòa giải sớm những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng.

Theo đó, cần tăng cường phòng ngừa sớm, phát hiện kịp thời dấu hiệu mâu thuẫn xã hội. Quản lý chặt các đối tượng có tiền án, nghiện rượu, sử dụng hung khí. Phối hợp chính quyền cơ sở nắm tình hình dân cư, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống.

Xây dựng phong trào “Làng bình yên – Gia đình không bạo lực”. Đưa kiến thức về giải quyết mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc vào trường học và cộng đồng. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc để kiểm soát, hỗ trợ và can thiệp sớm trong các mối quan hệ rạn nứt.

Mỗi vụ giết người, dù ít hay nhiều, đều là lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong ứng xử xã hội và công tác phòng ngừa. Giữ bình yên cho mỗi ngôi làng, mỗi khu phố không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của từng người dân – trong việc kiềm chế, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Do đó, để kéo giảm mạnh tội phạm giết người, giữ được bình yên bền vững, phải xây dựng một văn hóa an toàn và nhân ái, nơi bạo lực không còn chỗ đứng trong đời sống cộng đồng.

Đinh Thắng