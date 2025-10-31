Tuyển sinh ĐH 2026: Tổ hợp môn xét tuyển có gì mới?

Các trường ĐH đang xây dựng và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong đó, tổ hợp môn xét tuyển là thông tin được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm do tác động mạnh mẽ đến lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT và chọn ngành xét tuyển ĐH.

Dự kiến tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 của các trường ĐH

Đến thời điểm này, một số trường ĐH phía bắc dự kiến bỏ một số tổ hợp môn xét tuyển quan trọng trong năm tuyển sinh 2026. Chẳng hạn, gần đây, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố thông tin dự kiến bỏ tổ hợp D01 (toán - văn - tiếng Anh), B00 (toán - hóa - sinh); X26 (toán - tiếng Anh - tin) khỏi tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường.

Trong khi đó, các trường ĐH phía nam có xu hướng giữ ổn định so với năm trước đó. Chẳng hạn, lãnh đạo ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết tổ hợp xét tuyển năm 2026 dự kiến giữ ổn định như 2025. Theo đó, năm 2025 ĐH này sử dụng 30 tổ hợp xét tuyển, trong đó môn toán có mặt trong tất cả tổ hợp. Bên cạnh môn toán, hầu hết tổ hợp còn lại đều sử dụng thêm một trong số các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nga). Đáng lưu ý, trường có quy định thí sinh (TS) dù xét môn ngoại ngữ khác vẫn cần đạt điều kiện cụ thể về trình độ tiếng Anh khi tham gia xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH năm 2025

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết tổ hợp môn xét tuyển các ngành năm 2026 cơ bản không thay đổi so với 2025 nhằm tránh gây xáo trộn tới lựa chọn môn học của TS từ kỳ thi vào lớp 10. Cụ thể, năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM quy định tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn, trong đó 2 môn bắt buộc theo quy định của trường. Môn thứ 3 TS được lựa chọn một trong số các môn còn lại do trường quy định. Ví dụ, các ngành công nghệ kỹ thuật trường quy định 2 môn bắt buộc (toán và lý), môn còn lại TS được lựa chọn một trong số các môn (văn, tiếng Anh, hóa, công nghệ công nghiệp, tin học, giáo dục kinh tế - pháp luật).

Tuy nhiên, tiến sĩ Nhân cho biết trường dự kiến có điều chỉnh nhỏ liên quan đến tổ hợp môn cốt lõi nhóm ngành pháp luật. Cụ thể, năm 2025 TS xét tuyển nhóm ngành luật được lựa chọn 1 trong 2 nhóm môn cốt lõi là văn và sử, hoặc toán và tiếng Anh. Nhưng năm 2026, trường dự kiến điều chỉnh chỉ còn một tổ hợp môn cốt lõi gồm tiếng Anh và toán.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường đã xin ý kiến các khoa/viện về tổ hợp xét tuyển năm 2026. Cơ bản trường thống nhất vẫn giữ tổ hợp xét tuyển gồm 4 môn (trong đó văn hoặc toán hoặc tiếng Anh nhân hệ số 2 tùy ngành đào tạo). Mỗi ngành có từ 3 - 5 tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, trường dự kiến một số ngành có cập nhật lại tổ hợp. Ví dụ, một số ngành khối kinh tế bổ sung môn tin học để xây dựng thêm tổ hợp toán - ngữ văn - tin học (trong đó toán nhân hệ số 2).

"Chủ trương của trường là việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển hạn chế tối đa tác động đến TS. Từ năm 2024, trường đã công bố phương hướng tuyển sinh để các sở GD-ĐT, trường THPT biết để có định hướng cho học sinh lựa chọn môn học cho phù hợp rồi", PGS Phương nói thêm.

Điều chỉnh tuyển sinh nên thực hiện có trách nhiệm xã hội

Bình luận thêm về việc thay đổi tổ hợp xét tuyển, PGS Tô Văn Phương cho rằng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển là quyền tự chủ của các trường nhưng cần cân nhắc thực hiện một cách có trách nhiệm xã hội. "Mỗi thay đổi đều tác động đến lộ trình học tập 3 năm của hàng trăm nghìn học sinh. Vì vậy, các trường cần công bố sớm, minh bạch và ổn định. Ví dụ các điều chỉnh cần được công bố sớm, tối thiểu 3 năm trước thời điểm tuyển sinh - tức là ngay khi thế hệ học sinh đó bắt đầu vào lớp 10, để các em định hướng lựa chọn môn học phù hợp", PGS Phương nói.

Cũng theo PGS Tô Văn Phương, các trường ĐH nên xây dựng và công bố định hướng tổ hợp tuyển sinh của mình trước tháng 9 hằng năm, để các sở GD-ĐT và trường THPT có thể tích hợp vào công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 lên lớp 10. Các trường ĐH nên công bố định hướng tổ hợp ổn định trong 3 - 5 năm. Nếu thay đổi, nên có thông báo chính thức tối thiểu 2 năm trước kỳ thi tuyển sinh liên quan. Ngoài ra, cần có vai trò điều phối thông tin tổ hợp tuyển sinh giữa các trường ĐH và hệ thống THPT, nhằm tránh tình trạng mỗi trường công bố một kiểu, học sinh và phụ huynh khó theo dõi.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT là một trong những phương thức chính để xét tuyển vào ĐH

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng hiện quy chế tuyển sinh không có quy định cụ thể thời gian các trường ĐH phải công bố thông tin tuyển sinh trước bao lâu. Tuy nhiên, thông tin tuyển sinh ĐH cần phải được báo trước để học sinh có sự chuẩn bị. Đặc biệt với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh đã có định hướng nghề nghiệp và chọn lựa môn học ngay khi vào lớp 10. Do đó, các trường ĐH điều chỉnh lớn về tuyển sinh, đặc biệt tổ hợp xét tuyển, sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn môn học, môn thi và ngành nghề của học sinh.

Vì vậy, theo tiến sĩ Hạ, các trường ĐH cần giữ ổn định thông tin tuyển sinh đã công bố, những điều chỉnh nếu có cần được thông báo trước ít nhất 2 năm để không ảnh hưởng người học.

Năm tuyển sinh 2025, một số trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn đồng loạt giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 (văn-sử-địa) - một trong những tổ hợp truyền thống trong tuyển sinh ĐH. Khi nhận được thông tin phản ánh về việc một số cơ sở đào tạo bỏ hẳn tổ hợp C00, Bộ GD-ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo về việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp đã hoàn tất trước thời điểm các trường công bố thông tin tuyển sinh. Bộ yêu cầu các trường sau khi điều chỉnh sẽ sớm thông tin tới TS và giải trình với xã hội.

Nguồn thanhnien.vn