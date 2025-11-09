Du lịch Cà Mau tăng sức hút

Nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái rừng, biển phong phú, cùng nền văn hoá đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ. Những năm gần đây, du lịch dần khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh địa phương, tạo động lực tăng trưởng và thu hút nguồn lực đầu tư mới cho phát triển bền vững.

Đa dạng sản phẩm

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết: "Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái mặn - ngọt độc đáo, cùng 2 Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và U Minh Hạ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Những giá trị này không chỉ được bảo vệ mà còn chuyển hoá thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng".

Trải nghiệm du lịch xuyên rừng tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau.

Đến điểm Du lịch sinh thái Mười Ngọt hay Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco (xã Đá Bạc)..., để trải nghiệm đi xuồng len lỏi dưới tán rừng tràm, bắt cá đồng, đi ăn ong. Du khách được hoà mình vào thiên nhiên hoang sơ, trong lành, khám phá nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân bản địa.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco.

Cùng với lợi thế tự nhiên, Cà Mau còn chú trọng khai thác du lịch gắn với các giá trị văn hoá, tâm linh. Những lễ hội truyền thống như Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Lễ hội Dạ cổ hoài lang, hay không gian đờn ca tài tử Nam Bộ được tổ chức chuyên nghiệp, kết nối vào các tour du lịch, trở thành sản phẩm dịch vụ có sức hút lớn, lan toả hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Hướng tới phát triển bền vững, Cà Mau đang vươn lên trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với hàng loạt nhà máy điện gió đang vận hành. Những cụm tua-bin khổng lồ trải dài trên biển không chỉ cung ứng nguồn năng lượng, mà còn trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách, đặc biệt là lớp trẻ. Hình ảnh “cánh đồng điện gió giữa biển trời” đã trở thành biểu tượng du lịch mới của Cà Mau, vừa tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng, vừa gửi thông điệp về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc năng động, hiện đại, hướng tới tương lai xanh.

Du khách tham quan điện gió Bạc Liêu, phường Hiệp Thành.

Chuyên nghiệp, hấp dẫn

Thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tỉnh đầu tư mạnh mẽ. Các sự kiện như Ngày hội “Tinh hoa văn hoá ẩm thực Cà Mau”, Hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau” góp phần định hình hình ảnh du lịch Cà Mau chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Cổng thông tin du lịch thông minh Cà Mau tại địa chỉ www.camautourism.vn ứng dụng hiệu quả công nghệ số khi tích hợp tính năng trợ lý ảo, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, đặt tour, khách sạn, giúp mở rộng thị trường, gia tăng khả năng quảng bá và tiếp cận khách quốc tế.

Cổng thông tin du lịch thông minh Cà Mau (www.camautourism.vn) tích hợp tính năng trợ lý ảo hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, đặt tour, khách sạn, giúp mở rộng thị trường, gia tăng khả năng quảng bá và tiếp cận khách quốc tế.

Tỉnh Cà Mau còn chủ động liên kết với các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để hình thành tuyến du lịch liên vùng, chia sẻ nguồn khách và tạo lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn viên, nhân viên dịch vụ và cán bộ quản lý được chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn chuyên nghiệp, thân thiện và am hiểu văn hoá địa phương.

Các sản phẩm mới như tour trải nghiệm bắt cua, làm mắm, đan lát, trải nghiệm farmstay nông nghiệp sinh thái hay chương trình “Đêm U Minh huyền thoại” được khuyến khích phát triển. Các sự kiện: Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II, Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2025” và hội chợ xúc tiến tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh giúp quảng bá, kết nối đầu tư và giới thiệu hình ảnh Cà Mau tới đông đảo du khách và nhà đầu tư.

Du khách trải nghiệm bắt nghêu ở Hợp tác xã nghêu Đất Mũi.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên rừng - biển, văn hoá lễ hội sống động, sinh kế cộng đồng ven biển và cảnh quan năng lượng xanh hiện đại đã giúp Cà Mau hình thành thương hiệu du lịch riêng biệt, tạo nền tảng vững chắc để định vị “Điểm đến xanh, thân thiện và bền vững”. Với sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, du lịch Cà Mau đang dần khẳng định vai trò ngành kinh tế quan trọng, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững vừa lan toả hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đến du khách trong nước và ngoài nước.

Nguồn baocamau.vn