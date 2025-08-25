Du lịch liên tuyến “Hoa - Ðại ngàn - Biển xanh” hấp dẫn khách nước ngoài

Du lịch Lâm Đồng đang bắt đầu có sự chuyển mình sau quá trình sáp nhập, mở ra những hoạt động mới. Các doanh nghiệp du lịch đã và đang tập trung khai thác tiềm năng của địa phương, phát triển tour du lịch liên tuyến, kết hợp hài hòa 3 yếu tố “Hoa - Đại ngàn - Biển xanh”, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng và khó quên.

Du khách thăm vườn tiêu, tìm hiểu đời sống của bà con ven quốc lộ 28.

Điểm đến đa dạng và phong phú

Tiên phong trong hoạt động tổ chức tour liên tuyến này phải kể đến Công ty Du lịch Dalat Discovery. Đơn vị này đã khảo sát và mở rộng tour liên tuyến kết hợp hài hòa 3 yếu tố “Hoa - Đại ngàn - Biển xanh” và hiện mỗi ngày đều có lượng khách đáng kể, chủ yếu là khách nước ngoài hoặc người Việt sống ở nước ngoài về thăm quê thích trải nghiệm, khám phá.

Ông Ngô Anh Tuấn - Founder của công ty cho biết việc sáp nhập 3 tỉnh giúp công ty mạnh dạn và thuận tiện hơn trong việc xây dựng tour này. Tour có thể bắt đầu từ bất cứ đâu theo yêu cầu của khách và có thể đón khách từ Hội An hoặc từ TP Hồ Chí Minh, thậm chí là Buôn Ma Thuột. Nhưng cho dù đón khách ở địa điểm nào thì tour chính của công ty là sắp xếp cung đường thuận tiện, an toàn nhất để khách khám phá văn hóa, phong cảnh, cuộc sống ở 3 vùng đất vừa mới sáp nhập.

Khách nước ngoài đi tuyến này thường thích trải nghiệm những trang trại trồng hoa, nuôi dế, nuôi tằm - dệt lụa, các trang trại sản xuất và chế biến cà phê Abrabica, vườn cây ăn trái, chùa hoặc những công trình kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn châu Âu. Hay khám phá hồ Tà Đùng, chợ phiên Đắk R’măng, những vườn ca cao, vườn điều, vườn tiêu, đập thủy điện Nam Ka, Đầm Sen... sau đó về với vùng biển xanh, cát trắng và nắng vàng.

“Khách nước ngoài thường chỉ thích lang thang khám phá văn hóa và cuộc sống của người dân nông thôn vùng Tây Nguyên. Ban ngày, họ thường chỉ thích rong ruổi trên các cung đường, ghé thăm cảnh bản làng, vườn cây, thăm những hồ, đập hay những thác nước hùng vĩ nhưng còn hoang sơ”, anh Ngô Anh Tuấn cho biết.

Gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 con của ông bà Paziit Fainaru (Israel), chia sẻ: “Tôi đã có 1 chuyến đi tuyệt vời bằng mô tô và những hướng dẫn viên du lịch bản địa rất thân thiện, chuyên nghiệp để khám phá vùng đất Lâm Đồng. Tôi rất ấn tượng với văn hóa dân tộc đa dạng, vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ có cả núi và biển”.

Gia đình ông bà Moshik đến từ Mỹ thì lại cho biết, đã trải nghiệm tour du lịch liên vùng từ Tà Đùng đi đến thành phố hoa rồi ra biển Mũi Né bằng xe đạp địa hình. “Chúng tôi được ghé thăm chợ phiên Đắk R’măng của người dân tộc thiểu số ở gần Tà Đùng rất thú vị, tắm thác Ponggour, đi tắm biển nhiệt đới vô cùng đẹp và ấm áp giữa mùa hè. Chuyến đi này đã mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm đáng nhớ và gia đình tôi cũng hiểu thêm rất nhiều về văn hóa vùng miền, về con người và cuộc sống của các dân tộc ở Việt Nam”.

Cần thêm các dịch vụ du lịch cao cấp

Ông Ngô Anh Tuấn cũng cho biết: “Khách nước ngoài đi tour này rất chịu chi tiêu, trung bình khoảng 250 USD/ngày. Họ thích lang thang khám phá những địa điểm đậm chất văn hóa bản địa, nhưng họ lại có yêu cầu về dịch vụ rất cao cấp. Ăn uống phải sạch sẽ, vệ sinh; khách sạn phải từ 4 - 5 sao, yên tĩnh, sạch đẹp, sang trọng và an toàn”, ông Ngô Anh Tuấn cho biết.

Ngoài Dalat Discovery, hiện nay, có một số công ty cũng bắt đầu tổ chức các tour tuyến mang tính liên kết các điểm văn hóa, trải nghiệm trong tỉnh. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuận lợi về vùng đất đa sắc tộc, đa dạng sinh thái, có cả núi, biên giới và biển; các tour, tuyến dạng này hiện nay cũng đang gặp một số thách thức.

Để giải quyết những thách thức này, tỉnh Lâm Đồng cần phải có một chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là phải có nhiều hơn nữa những khách sạn cao cấp. Đường sá hiện nay cũng rất kém, cung đường quốc lộ 28 kết nối giữa 3 vùng hiện rất nhỏ hẹp là thách thức và trở ngại lớn cho hoạt động du lịch liên vùng. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc bản địa.

Du lịch liên tuyến khám phá vùng đất hội tụ của “Hoa - Đại ngàn - Biển xanh” đang là hướng phát triển tiềm năng của ngành du lịch Lâm Đồng. Với sự nhập cuộc khá nhanh nhạy của các công ty du lịch lữ hành ở địa phương, kỳ vọng Lâm Đồng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước thời gian tới.

Nguồn baolamdong.vn