Du lịch thực tế ảo - điểm đến cũ, trải nghiệm mới

Với thiết bị kính thực tế ảo và các công cụ hỗ trợ, du khách có thể trải nghiệm sinh động những điểm đến du lịch ở Đồng Nai trên không gian số.

Khách trải nghiệm du lịch thực tế ảo tại Tuần lễ Văn hóa, du lịch - ẩm thực Đồng Nai năm 2025. Ảnh: Ngọc Liên

Theo đánh giá của những du khách từng trải nghiệm công nghệ du lịch thực tế ảo, với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, du khách có thể khám phá, cảm nhận khá rõ không gian của những điểm đến. Đối với nhiều du khách, sự trải nghiệm thực tế ảo giúp mọi người có thêm góc nhìn về các điểm đến cũ. Còn với những người chưa từng đến, đây là những trải nghiệm đầy thú vị, mới lạ.

Khám phá du lịch trên không gian số

Du lịch thực tế ảo là xu hướng du lịch đang được du khách, nhất là thế hệ trẻ, ưa chuộng. Du lịch thực tế ảo sử dụng công nghệ để mô phỏng không gian và hình ảnh 3D để tạo ra những giá trị trải nghiệm, giúp du khách cảm nhận chân thực về điểm đến thông qua thiết bị công nghệ.

Du lịch thực tế ảo giúp du khách tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, tiếp cận dễ dàng. Khách du lịch có thể “trải nghiệm thử” trước khi đặt tour thật sự. Bên cạnh đó, du lịch thực tế ảo hạn chế tác động đến môi trường và di sản tự nhiên.

Thời gian qua, Đồng Nai tập trung các giải pháp quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đồng Nai, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Tại các sự kiện du lịch, văn hóa trong và ngoài tỉnh, ngành du lịch luôn có góc triển lãm các sản phẩm du lịch của địa phương, trong đó có triển lãm sản phẩm du lịch thực tế ảo sử dụng công nghệ 3D/4D, mô hình du lịch ảo như: Văn miếu Trấn Biên, Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch, Chiến khu Rừng Sác... phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm.

Bà Trần Khánh Thư (ngụ phường Tân Triều) chia sẻ: Lần đầu tiên được trải nghiệm du lịch thực tế ảo tại sự kiện Tuần lễ Văn hóa, du lịch và ẩm thực của tỉnh diễn ra vào tháng 6-2025 vừa qua, những thông tin về các điểm đến như Địa đạo Nhơn Trạch, Bảo tàng Đồng Nai đã giúp bà có thêm sự hiểu biết về những giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Đồng Nai. Qua không gian 3D, bà Thư có thể hình dung chân thực cảnh quan, không gian tại các điểm đến. Sau trải nghiệm, bà Thư đưa cả gia đình đến xem để mọi người cùng biết những địa danh của quê hương.

“Do công việc nên gia đình tôi không có nhiều cơ hội được đi du lịch. Qua những thiết bị công nghệ, tôi và các con được biết thêm những địa danh mới. Con tôi rất vui vì từng được nghe kể về các địa danh: Địa đạo Nhơn Trạch, Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch, nên khi được quan sát các điểm đến trên thiết bị công nghệ, các con của tôi rất hào hứng và đã xem lại nhiều lần mới chịu ra về” - bà Thư cho biết.

Một điểm chạm, nhiều trải nghiệm

Đã từng đến Bảo tàng Đồng Nai, ngắm từng hiện vật trưng bày tại bảo tàng nhưng bà Võ Thị Ái Phương (ngụ phường Hàng Gòn) vẫn thích thú khi được trải nghiệm không gian trưng bày của Bảo tàng Đồng Nai trên không gian 3D.

Du khách được hướng dẫn trải nghiệm du lịch thực tế ảo tại các điểm đến du lịch Đồng Nai.

Bà Phương chia sẻ: Hình ảnh bảo tàng trên không gian 3D rất chân thực. Điều khiến bà thích thú khi trải nghiệm không gian mới là cảm giác được đứng trên cao để nhìn các hiện vật. Lời thuyết minh rõ, dẫn dắt khách tham quan đi từ hiện vật này đến sự kiện, câu chuyện lịch sử khác một cách nhẹ nhàng nhưng ấn tượng. Bà Phương mong muốn ngành du lịch cập nhật đầy đủ những điểm đến của Đồng Nai, giới thiệu những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng mang bản sắc, giá trị văn hóa riêng để tăng sự phong phú; có thêm nhiều câu chuyện phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh, nhất là du khách quốc tế đến với Đồng Nai.

Anh Nguyễn Hùng (ngụ tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: Đã nhiều lần đặt chân đến Đồng Nai nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm du lịch Đồng Nai và trải nghiệm du lịch trên không gian số. Sau khi được ngắm những địa danh của Đồng Nai trên không gian số, anh Hùng mong muốn được trải nghiệm thực tế để tham quan, cảm nhận nhiều hơn những điểm đến đã được trải nghiệm trên không gian du lịch ảo.

Anh Hùng chia sẻ: Du lịch thực tế ảo cho du khách những cảm nhận ban đầu. Thông qua những thông tin được tiếp cận trên sản phẩm du lịch ảo, người xem được kích thích, muốn đến thực tế để tìm hiểu. Du lịch thực tế ảo là một trong những giải pháp quảng bá điểm đến hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận công bằng hơn trong ngành.

Chia sẻ về những kế hoạch tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch của Đồng Nai, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh) Trần Thị Thu Trang cho biết: Du lịch thực tế ảo đang có xu hướng phát triển mạnh, trở thành kênh quảng bá hiệu quả các sản phẩm du lịch. Du lịch thực tế ảo đang là một trong những công cụ quan trọng trong chiến lược quảng bá, trong phát triển du lịch hiện đại. Nắm bắt được những tính năng quan trọng đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã chủ động xây dựng những sản phẩm du lịch trên không gian số. Đây sẽ là những giải pháp góp phần quảng bá hiệu quả, mở rộng thị trường; đồng thời, góp phần vào chuyển đổi số và phát triển bền vững cho ngành du lịch Đồng Nai.

Nguồn baodongnai.com.vn