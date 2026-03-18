Đưa chính sách thuế đến với hộ, cá nhân kinh doanh

Hiện nay, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD) và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với HKD, CNKD.

Thực hiện kế hoạch triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ đối với HKD, CNKD, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ đã bố trí công chức thuế trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ về các thủ tục, thao tác kê khai thuế, nộp thuế cho hàng trăm HKD và CNKD trên địa bàn.

Ông Lê Đức Huy - Trưởng Thuế cơ sở 15 cho biết: Hiện đơn vị quản lý 4.144 HKD, CNKD tại 8 xã. Để hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị đã thành lập tổ triển khai, phân công mỗi cán bộ phụ trách 300 HKD; lập các nhóm zalo tuyên truyền, hướng dẫn và mời các hộ lên làm việc trực tiếp. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ bố trí cán bộ đến hỗ trợ tại Thuế cơ sở (Kim Bôi và Lạc Thủy), giúp các hộ cài đặt eTax Mobile, liên kết ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử.

Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC tại Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ.

Một trong những cách làm hiệu quả của Thuế cơ sở 15 là thực hiện phân nhóm hộ, cá nhân kinh doanh theo mức doanh thu từ trên 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile, việc ghi sổ kế toán... Đồng thời, tuyên truyền để hộ, cá nhân kinh doanh nắm rõ từ ngày 1/1/2026 bỏ thuế khoán, chuyển sang HKD tự tính, tự khai và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế; yêu cầu các hộ kê khai trung thực đầy đủ và đăng ký sử dụng tài khoản eTax Mobile theo quy định.

Tại Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ, các chính sách thuế và quản lý thuế cũng đang được triển khai quyết liệt. Đơn vị hiện quản lý 4.886 HKD, CNKD. Trong đó, có 4.108 hộ doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, 709 hộ doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, 69 hộ doanh thu trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng. Số HKD, CNKD đã thực hiện cài đặt eTax Moblie là 3.745 hộ; hơn 700 HKD đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Thuế cơ sở 12 đã tổ chức 3 nhóm hỗ trợ HKD tại 3 tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh. Đến nay, việc thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP; Thông tư số 18/2026/TT-BTC và các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ tại đơn vị đã có những kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế biết, nắm rõ về Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, Thông tư 152/2026/TT-BTC; tăng cường phối hợp hơn nữa với các ngân hàng cung cấp tài khoản HKD, các nhà cung cấp giải pháp phần mềm về thuế để hướng dẫn, hỗ trợ HKD, CNKD thực hiện thành thạo, thuần thục các quy định về thuế.

Đơn vị xác định công tác hướng dẫn, hỗ trợ HKD, CNKD phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và đến tất cả các đối tượng HKD, CNKD, không phân biệt ngưỡng nộp thuế, không để HKD, CNKD không biết về chính sách thuế, kê khai, nộp thuế. Tất cả các nội dung quy định về thuế đối với HKD, CNKD theo quy định phải được thực hiện nghiêm túc, đúng; nâng cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ để HKD, CNKD khai thuế, nộp thuế được nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Văn Học

(CTV)