Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào

VĐV Armand Duplantis nhảy qua mức xà 6,30 m tại giải điền kinh VĐTG 2025 ở Tokyo, qua đó lần thứ tư phá kỷ lục thế giới nhảy sào trong năm 2025.

Chung kết nhảy sào nam kéo dài hơn hai tiếng rưỡi tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 15/9 chỉ thực sự nóng lên khi mức xà được nâng lên 6m.

Armand Duplantis thi đấu chung kết nhảy sào nam tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo ngày 15/9/2025. Ảnh: AFP

Duplantis lần lượt chinh phục 6m, 6,10 m và 6,15 m để sớm giành HC vàng. Lúc này, năm VĐV khác vẫn tranh tài, nhưng chỉ có Emmanouil Karalis (Hy Lạp) chinh phục mức 6m để giành HC bạc, còn Kurtis Marschall (Australia) đạt 5,95 m đoạt HC đồng.

Chắc chắn vô địch, nhưng Duplantis tiếp tục thi đấu, nâng mức xà lên 6,30 m với mục tiêu phá kỷ lục. Sau hai lần đầu thất bại, Duplantis bay vọt qua xà ở lượt nhảy quyết định trong tiếng hô vang phấn khích của 60.000 khán giả.

Đây là HC vàng thế giới ngoài trời thứ ba liên tiếp của Duplantis, sau Oregon 2022 và Budapest 2023. Ngôi sao người Thụy Điển thiết lập kỷ lục thế giới lần thứ 14, đồng thời bổ sung vào bộ sưu tập lẫy lừng vốn đã có hai HC vàng Olympic và năm danh hiệu Diamond League.

Riêng trong năm 2025, Duplantis đã bốn lần phá kỷ lục. Trước đó, anh nhảy qua mức xà 6,29 m tại Istvan Gyulai Memorial, mức xà 6,28 m tại Wanda Diamond League ở Thụy Điển và 6,27 m tại All Star Perche ở Pháp ngày 28/2.

Duplantis lần đầu phá kỷ lục vào năm 2020 với mức 6,17 m. Từ đó, anh lập thêm 12 kỷ lục, mỗi lần chỉ tăng thêm một cm.

Theo tạp chí Forbes, Duplantis hoàn toàn có khả năng phá sâu các kỷ lục. Nhưng hiện tại, các VĐV chỉ nhận tiền thưởng 100.000 USD cho một lần phá kỷ lục tại một giải. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phá hai kỷ lục hoặc tăng 2 cm trở lên để phá kỷ lục trong một giải, Duplantis cũng chỉ nhận 100.000 USD. Vì thế, anh phá kỷ lục mỗi lần chỉ 1 cm để kiếm thêm nhiều tiền thưởng.

Tại Olympic Paris 2024, Duplantis từng tiết lộ 6,30 m là mục tiêu dài hạn. Và khi anh hoàn thành tại Tokyo, giới chuyên môn lại tự hỏi đâu sẽ là đỉnh cao tiếp theo. "Tôi không biết điều gì tiếp theo. Hiện tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này", VĐV 25 tuổi bày tỏ.

Thành tích và thời gian qua 14 lần lập kỷ lục thế giới nhảy sào của Duplantis. Đồ họa: Marca

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Ngày thi đấu thứ ba 15/9 trao huy chương ở nhiều nội dung. Ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam, Geordie Beamish (New Zealand) nước rút ngoạn mục để vượt qua nhà vô địch thế giới và Olympic Soufiane El Bakkali, giành HC vàng với thành tích 8 phút 33 giây 88. El Bakkali chỉ kém 0,07 giây, nhận HC bạc, trong khi Edmund Serem (Kenya) cán đích thứ ba với 8 phút 34 giây 56.

Ở 100m rào nữ, Ditaji Kambundji (Thụy Sĩ) tạo cú sốc lớn khi vượt qua hàng loạt ứng viên hàng đầu, về nhất với thành tích 12 giây 24 - kỷ lục quốc gia và chỉ còn cách kỷ lục châu Âu tồn tại 27 năm đúng 0,02 giây. Nhà vô địch thế giới Tobi Amusan (Nigeria) đoạt HC bạc với 12 giây 29, còn Grace Stark (Mỹ) giành HC đồng 12 giây 34, xếp trên đương kim vô địch Olympic Masai Russell.

Đáng chú ý nhất là việc Oblique Seville giành HC vàng 100m nam, trở thành VĐV Jamaica đầu tiên sau huyền thoại Usain Bolt thắng nội dung này.

Nguồn vnexpress.net