EU và Bangladesh thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Liên minh châu Âu (EU) và Bangladesh vừa đạt bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ song phương khi ký tắt Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA), mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện và lâu dài giữa hai bên.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thỏa thuận được ký tắt giữa bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Khalilur Rahman. Sự kiện này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố quan hệ giữa EU và Bangladesh, đối tác ngày càng giữ vai trò quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hiệp định PCA thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và chiến lược. Với 82 điều khoản, hiệp định tạo nền tảng mở rộng phối hợp trong nhiều lĩnh vực như đối thoại chính trị, thương mại-đầu tư, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, di cư, an ninh, tài chính, các vấn đề biển và giao lưu nhân dân.

Quá trình đàm phán PCA được hai bên khởi động từ cuối năm 2024 và hoàn tất vào đầu năm 2026. Việc ký tắt văn kiện lần này là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề cho ký kết chính thức và phê chuẩn trong thời gian tới, sau khi các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đáng chú ý, Bangladesh là quốc gia Nam Á đầu tiên ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác thế hệ mới với EU. Khi có hiệu lực, PCA sẽ thay thế Hiệp định Hợp tác giữa hai bên ký năm 2001, qua đó cập nhật khuôn khổ hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.

Quan hệ giữa EU và Bangladesh đã được xây dựng và phát triển hơn 50 năm, trong đó hợp tác phát triển và thương mại là hai trụ cột chính. Hiện EU là đối tác thương mại lớn nhất của Bangladesh, với kim ngạch hai chiều vượt 22 tỷ euro (25,9 tỷ USD). Kể từ năm 2001, Bangladesh được hưởng cơ chế “Mọi thứ trừ vũ khí” (EBA) của EU, cho phép tiếp cận thị trường châu Âu với ưu đãi miễn thuế và không áp hạn ngạch đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu, ngoại trừ vũ khí và đạn dược.

Việc ký tắt Hiệp định PCA được kỳ vọng tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ EU – Bangladesh phát triển thực chất, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn