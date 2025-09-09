Gần 170 đại biểu tập huấn công tác tài chính Đảng năm 2025

Ngày 9/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính Đảng năm 2025 cho 74 cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân sách Đảng ở tỉnh và Văn phòng các Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu 4 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng đối với công tác tài chính Đảng, cụ thể như: Thông tư số 1539/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công văn số 155779-CV/VPTW, ngày 29/6/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn việc đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng bộ xã, phường, đặc khu mới thành lập; Quy định số 3869-QĐ/VPTU, ngày 21/6/2019 của Văn phòng Trung ương về công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ tại cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công văn số 15471-CV/VPTW, ngày 19/6/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về nội dung quản lý, sử dụng đảng phí khi kết thúc hoạt động, thành lập mới tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước; một số chế độ chi tiêu hoạt động công tác Đảng đối với Đảng ủy xã, phường. Lưu ý một số quy định trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn chi thường xuyên do ngân sách nhà nước giao. Hướng dẫn một số nội dung cơ bản và các nghiệp vụ kế toán của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Giới thiệu giải pháp phần mềm kế toán hành chính, sự nghiệp dành cho các đơn vị sử dụng ngân sách Đảng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về những khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của các đơn vị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Đảng năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ cùng cả nước triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7. Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kiến thức, nội dung cơ bản về cơ chế quản lý, điều hành tài chính, ngân sách của Đảng. Hướng dẫn, triển khai đồng bộ các quy trình trong công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách đối với văn phòng Đảng uỷ xã, phường thành lập mới thực hiện đúng quy định, nhanh chóng đi vào nề nếp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày (9-10/9/2025).

