Gần 320 triệu người trên thế giới sẽ đối mặt nạn đói nghiêm trọng trong năm 2026

Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo 318 triệu người có nguy cơ đói nghèo nghiêm trọng vào năm 2026, đối mặt với thách thức nguồn lực hạn chế.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 18/11, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo trong năm 2026, khoảng 318 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, tăng hơn gấp đôi so với con số ghi nhận hồi năm 2019.

Trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu suy giảm, cuộc khủng hoảng đói nghèo được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Cụ thể, việc suy giảm nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu đang buộc WFP phải ưu tiên hỗ trợ lương thực cho khoảng 30% số người cần giúp đỡ. Theo đó, cơ quan này đặt mục tiêu tiếp cận 110 triệu người dễ bị tổn thương nhất với nguồn viện trợ ước tính khoảng 13 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, số liệu dự báo hiện tại cho thấy WFP có thể chỉ nhận được khoảng 50% nguồn kinh phí cần thiết.

Dự kiến trong năm 2026, WFP sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp về lương thực và dinh dưỡng, hỗ trợ và đào tạo cộng đồng nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc về an ninh lương thực; đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp củng cố hệ thống ứng phó quốc gia.

Việc ứng dụng đổi mới và công nghệ sẽ là đòn bẩy then chốt để nâng cao năng lực ứng phó, hỗ trợ các gia đình dễ tổn thương, vốn phụ thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ nhân đạo.

Bà Cindy McCain, Giám đốc Điều hành WFP, nhận định tình trạng đói nghèo đang trở nên ngày càng trầm trọng trên quy mô toàn cầu.

Trước thực trạng đó, WFP đã nhiều lần chứng minh rằng những giải pháp hiệu quả, kịp thời, được đề xuất sớm có thể giúp cứu sống và thay đổi cuộc đời của nhiều sinh mệnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò trong cuộc chiến chống đói nghèo, WFP thực sự cần thêm nguồn lực hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cam kết sử dụng hiệu quả tối đa từng phần đóng góp thông qua các chương trình hoạt động mang tính thiết thực và tinh gọn, bên cạnh đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và năng lực triển khai sâu rộng trên từng địa bàn.

WFP kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh đầu tư vào những giải pháp hiệu quả đã được chứng minh trong thực tế để ngăn chặn nạn đói lan rộng, đồng thời đưa thế giới trở lại quỹ đạo vào năm 2026 nhằm hướng tới mục tiêu chung “Thế giới không còn nạn đói.”

Bên cạnh đó, Giám đốc Điều hành WFP nhấn mạnh xóa bỏ tình trạng đói nghèo kéo dài đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ bền vững cùng cam kết và tinh thần hợp tác sâu rộng trên quy mô toàn cầu. Trong đó, WFP sẽ giữ vững vai trò là phao cứu sinh cho những người ở tuyến đầu bị ảnh hưởng bởi xung đột và thiên tai, cũng như những người bị mất nhà cửa, góp phần xử lý triệt để tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Nguồn TTXVN/Vietnam+