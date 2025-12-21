Gặp mặt giáo viên bồi dưỡng, học sinh các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

{title}
Chiều 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh các đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quà cho các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.
Tỉnh Phú Thọ có 273 học sinh ở 12 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đến từ các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Vĩnh Phúc, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Tam Dương và THPT Việt Trì.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.
Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã triển khai công tác lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển. Việc học tập, bồi dưỡng được tổ chức tập trung tại 3 trường chuyên của tỉnh với đội ngũ giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm; có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển; sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao kinh phí ủng hộ giáo viên bồi dưỡng và các học sinh đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Thế Truyền ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kiên trì, tinh thần trách nhiệm của các thầy, cô giáo tham gia nhiệm vụ bồi dưỡng và các em học sinh. Đồng chí đề nghị các đội tuyển bình tĩnh, tự tin, phát huy tối đa năng lực, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, góp phần giữ lửa truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ, nối tiếp thành tích vẻ vang của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước đây, phấn đấu đưa nền giáo dục Phú Thọ sau hợp nhất đứng trong top 5 cả nước.
Nhân dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn đã trao quà cho các em học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.
