Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 04/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gà vườn đất đỏ

39.600 đồng/500g

2

Cá nục làm sạch

37.450đồng /500g

3

Cá ngừ làm sạch

39.900đồng/500g

4

Rau dền

7.500đồng/400g

5

Rau ngót

13.000đồng/250g

6

Bí đỏ non

10.900đồng/1 trái 250-350g

7

Khổ qua

22.000đồng/500g

8

Nước mắm cốt nhĩ tôm

Đầu Bếp Tôm 500ml

61.000đồng/Chai 500ml

9

Dầu gạo lứt Simply 1 lít

73.000đồng/Chai 1 lít

10

Tiêu đen hạt 50g

19.000đồng/Gói 50g

11

Bún tươi dạng khô Bà Bảy gói 200g

14.000đồng/Gói 200g

12

Kem sầu riêng Vinamilk

39.000đồng/Hộp 220g

13

Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star

30.000đồng/4 hộp 100g

14

Nước giặt OMO chuyên gia giữ màu 2,1kg

119.000đồng/Túi 2.1kg

15

Khăn giấy Pulppy 2 lớp 180 tờ

24.000đồng/Hộp 180 tờ

Kết Đoàn

 Từ khóa: Vinamilk Chuyên gia Sầu riêng Nước mắm Hàng hóa giá cả thị trường Đầu bếp sữa chua nha đam Lốc sạch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long