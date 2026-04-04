Giá cả thị trường ngày 04/4/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gà vườn đất đỏ
39.600 đồng/500g
2
Cá nục làm sạch
37.450đồng /500g
3
Cá ngừ làm sạch
39.900đồng/500g
4
Rau dền
7.500đồng/400g
5
Rau ngót
13.000đồng/250g
6
Bí đỏ non
10.900đồng/1 trái 250-350g
7
Khổ qua
22.000đồng/500g
8
Nước mắm cốt nhĩ tôm
Đầu Bếp Tôm 500ml
61.000đồng/Chai 500ml
9
Dầu gạo lứt Simply 1 lít
73.000đồng/Chai 1 lít
10
Tiêu đen hạt 50g
19.000đồng/Gói 50g
11
Bún tươi dạng khô Bà Bảy gói 200g
14.000đồng/Gói 200g
12
Kem sầu riêng Vinamilk
39.000đồng/Hộp 220g
13
Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star
30.000đồng/4 hộp 100g
14
Nước giặt OMO chuyên gia giữ màu 2,1kg
119.000đồng/Túi 2.1kg
15
Khăn giấy Pulppy 2 lớp 180 tờ
24.000đồng/Hộp 180 tờ
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/4/2026
