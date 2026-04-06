Giá cả thị trường ngày 06/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt đùi heo

41.920 đồng/400g

2

Bắp bò

63.495 đồng /300g

3

Thịt tôm giòn Minh Phú

33.600 đồng/150g

4

Xoài cát chu

31.500 đồng/700g

5

Bơ sáp

32.000 đồng/500g

6

Rau muống hạt

7.500 đồng/400g

7

Rau dền

7.500 đồng/400g

8

Mướp hương

4.500 đồng/Trái khoảng 250g

9

Tỏi cô đơn

25.000 đồng/200g

10

Gạo thơm lài túi 5kg

80.000 đồng/Túi 5kg

11

Bò hai lát Vissan hộp 170g

37.000 đồng/Hộp 170g

12

Nấm hương khô gói 50g

32.000đồng/Gói 50g

13

Kem cookie & cream Wall’s cây 45g

13.000 đồng/Cây 45g

14

4 hộp sữa trái cây Kun cam 180ml

29.500 đồng/4 hộp 180ml

15

Khăn mặt sợi tre Viet Hope 28x48cm

28.500 đồng/1 chiếc

Kết Đoàn

Tin liên quan

Gợi ý

