Giá cả thị trường ngày 06/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt đùi heo
41.920 đồng/400g
2
Bắp bò
63.495 đồng /300g
3
Thịt tôm giòn Minh Phú
33.600 đồng/150g
4
Xoài cát chu
31.500 đồng/700g
5
Bơ sáp
32.000 đồng/500g
6
Rau muống hạt
7.500 đồng/400g
7
Rau dền
7.500 đồng/400g
8
Mướp hương
4.500 đồng/Trái khoảng 250g
9
Tỏi cô đơn
25.000 đồng/200g
10
Gạo thơm lài túi 5kg
80.000 đồng/Túi 5kg
11
Bò hai lát Vissan hộp 170g
37.000 đồng/Hộp 170g
12
Nấm hương khô gói 50g
32.000đồng/Gói 50g
13
Kem cookie & cream Wall’s cây 45g
13.000 đồng/Cây 45g
14
4 hộp sữa trái cây Kun cam 180ml
29.500 đồng/4 hộp 180ml
15
Khăn mặt sợi tre Viet Hope 28x48cm
28.500 đồng/1 chiếc
Kết Đoàn
