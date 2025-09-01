Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 1/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cá trắm

70.000 đồng/kg

2

Thịt ba chỉ

140.000 đồng/kg

3

Sườn

150.000 đồng/kg

4

Chân giò heo

80.000 đồng/kg

5

Thịt nạc vai heo

130.000 đồng/kg

6

Sữa tắm Hazeline

84.900 đồng/chai

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

10

Nho đỏ có hạt

80.000 đồng/kg

11

Táo Evy

190.000 đồng/kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Khoai tây

17.000 đồng/kg

15

Giá đỗ

25.000 đồng/kg

16

Khoai lang

20.000 đồng/kg

