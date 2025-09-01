Giá cả thị trường ngày 1/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá trắm
70.000 đồng/kg
2
Thịt ba chỉ
140.000 đồng/kg
3
Sườn
150.000 đồng/kg
4
Chân giò heo
80.000 đồng/kg
5
Thịt nạc vai heo
130.000 đồng/kg
6
Sữa tắm Hazeline
84.900 đồng/chai
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Nho đỏ có hạt
80.000 đồng/kg
11
Táo Evy
190.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Khoai tây
17.000 đồng/kg
15
Giá đỗ
25.000 đồng/kg
16
Khoai lang
20.000 đồng/kg
Kết Đoàn
