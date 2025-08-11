Giá cả thị trường ngày 11/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Hoa hồng
6.000 đồng/bông
2
Hoa cúc baby
30.000 đồng/bó
3
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
4
Khoai lang
20.000 đồng/kg
5
Dứa
17.000 đồng/quả
6
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
7
Dứa
17.000 đồng/quả
8
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
9
Mận xanh
30.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
19
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
Đoàn Kết
