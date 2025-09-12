Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 12/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dầu đậu nành Simply 400ml

24.200 đồng/chai

2

Dầu đậu nành Simply 5lit

266.000 đồng/can

3

Tương ớt Chin su 2kg

77.000 đồng/chai

4

Nghêu lụa Hải Nam 500g

68.000 đồng/gói

5

Chả nướng Ngọc Thơm 300g

74.000 đồng/gói

6

Chả cốm Ngọc Thơm 300g

77.900 đồng/gói

7

Cà rốt miền Bắc

21.500 đồng/kg

8

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

9

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

10

Cá hồi

520.000 đồng/kg

11

Sữa tắm Dove 900g

162.000 đồng/chai

12

Nước tẩy trang Garnier 400ml

195.000 đồng/chai

13

Dầu gội Clear bạc hà 880g

177.000 đồng/chai

14

Sữa tắm Lifebouy 800g

131.500 đồng/chai

Giá cả thị trường ngày 12/9/2025


