Giá cả thị trường ngày 12/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dầu đậu nành Simply 400ml
24.200 đồng/chai
2
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/can
3
Tương ớt Chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Nghêu lụa Hải Nam 500g
68.000 đồng/gói
5
Chả nướng Ngọc Thơm 300g
74.000 đồng/gói
6
Chả cốm Ngọc Thơm 300g
77.900 đồng/gói
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Sữa tắm Dove 900g
162.000 đồng/chai
12
Nước tẩy trang Garnier 400ml
195.000 đồng/chai
13
Dầu gội Clear bạc hà 880g
177.000 đồng/chai
14
Sữa tắm Lifebouy 800g
131.500 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 11/9/2025
Giá cả thị trường ngày 10/9/2025
Giá cả thị trường ngày 9/9/2025
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025