Giá cả thị trường ngày 13 / 9/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh xúc xích bông mai (80g)
15.000 đồng/cái
2
Bánh xúc xích phomai (70g)
15.000 đồng/cái
3
Bánh xúc xích thịt (85g)
85.000 đồng/cái
4
Sầu riêng giống Thái
79.000/kg
5
Dưa lưới
24.000 đồng/kg
6
Dứa
17.000 đồng/quả
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Gà nguyên con đông lạnh
59.500 đồng/kg
11
Cánh gà ta khúc giữa
132.000 đồng/kg
12
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
13
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
14
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
15
Cá hồi phi lê
495.000 đồng/kg
Đoàn Kết
