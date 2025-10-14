Giá cả thị trường ngày 14/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nghêu lụa Hải Nam 500g
68.000 đồng/gói
2
Chả nướng Ngọc Thơm 300g
74.000 đồng/gói
3
Chả cốm Ngọc Thơm 300g
77.900 đồng/gói
4
Chả lụa Meat Deli 300g
39.000 đồng/gói
5
Chả sụn Hoa Doanh 200g
44.000 đồng/gói
6
Mận xanh
30.000 đồng/kg
7
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
8
Nước giặt Surt 3.1 kg
98.800 đồng/túi
9
Nước giặt Omo Matic 2.1kg
110.000 đồng/túi
11
Nước giặt Lix 3.2 kg
105.000 đồng/túi
12
Nước giặt Ariel 3.7 kg
222.000 đồng/túi
13
Nước giặt Comfort 3.8kg
160.000 đồng/túi
14
Dầu gội Clear 854ml
181.000 đồng/chai
15
Tắm gội 2 in 1 X-men 750g
145.000 đồng/chai
Đoàn Kết
