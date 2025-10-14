Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 14/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nghêu lụa Hải Nam 500g

68.000 đồng/gói

2

Chả nướng Ngọc Thơm 300g

74.000 đồng/gói

3

Chả cốm Ngọc Thơm 300g

77.900 đồng/gói

4

Chả lụa Meat Deli 300g

39.000 đồng/gói

5

Chả sụn Hoa Doanh 200g

44.000 đồng/gói

6

Mận xanh

30.000 đồng/kg

7

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

8

Nước giặt Surt 3.1 kg

98.800 đồng/túi

9

Nước giặt Omo Matic 2.1kg

110.000 đồng/túi

11

Nước giặt Lix 3.2 kg

105.000 đồng/túi

12

Nước giặt Ariel 3.7 kg

222.000 đồng/túi

13

Nước giặt Comfort 3.8kg

160.000 đồng/túi

14

Dầu gội Clear 854ml

181.000 đồng/chai

15

Tắm gội 2 in 1 X-men 750g

145.000 đồng/chai

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 14/10/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Dầu gội Hoa dưa leo giá bán mận
