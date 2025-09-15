Giá cả thị trường ngày 15/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thăn lõi vai bò Aukobe 200g
109.000 đồng/khay
2
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
3
Cải chíp
24.900 đồng/kg
4
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
5
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
6
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
7
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
8
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
9
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
10
Cá ngần
190.000 đồng/kg
11
Cá hồi Coho
365.000 đồng/kg
12
Trai sông
24.900 đồng/kg
13
Cá hồi
520.000 đồng/kg
14
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
15
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 16/9/2025
Giá cả thị trường ngày 14/9/2025
Giá cả thị trường ngày 13 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 12/9/2025
Giá cả thị trường ngày 11/9/2025
Giá cả thị trường ngày 10/9/2025
Giá cả thị trường ngày 9/9/2025