Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 15/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thăn lõi vai bò Aukobe 200g

109.000 đồng/khay

2

Đỗ dải áo

20.000 đồng/kg

3

Cải chíp

24.900 đồng/kg

4

Cà rốt miền Bắc

21.500 đồng/kg

5

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

6

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

7

Ba chỉ bò Argentina 300g

75.000 đồng/khay

8

Thăn lõi vai bò Argentina 200g

115.500 đồng/khay

9

Gầu bò Argentina 300g

89.000 đồng/khay

10

Cá ngần

190.000 đồng/kg

11

Cá hồi Coho

365.000 đồng/kg

12

Trai sông

24.900 đồng/kg

13

Cá hồi

520.000 đồng/kg

14

Cá nục bỏ xương

100.000 đồng/kg

15

Chả cá pha mực

160.000 đồng/kg

Kết Đoàn

